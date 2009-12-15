به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز در اولین جشنواره ملی حمل و نقل در تهران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معضلات پیش روی حمل و نقل مصرف بالای سوخت در خودروهای کشور است، گفت: هم اکنون میزان مصرف خودروهای ساخت داخل حدود دو برابر خودروهای خارجی است که این روند باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 26 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در قالب یارانه های انرژی مصرف می شود، تصریح کرد:‌همچنین براساس برآوردهای کارشناسی انجام گرفته بالغ بر 40 درصد یارانه ها به بخش حمل و نقل اختصاص می یابد.

به گفته این عضوکابینه دولتT برآوردها نشان می دهد در حال حاضر 10 درصد از تولید ناخالص ملی در قالب یارانه های اختصاص یافته به بخش حمل و نقل مصرف می شود.

وزیر امور اقتصادیی و دارایی با تاکید بر اینکه صنعت حمل و نقل ایران یک صنعت توسعه نیافته است، بیان کرد: پیش بینی می شود با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، زمینه توسعه بیشتر این صنعت نیز در کشور فراهم شود.

حسینی در ادامه درباره انتقادات مطرح شده به بانکهای داخلی مبنی بر عدم تخصیص وام به حوزه حمل و نقل توضیح داد: بانکهای داخلی پول چاپ نمی کنند که بخواهند وامهای کلان در اختیار بخش حمل و نقل کشور بگذارند، همچنین تا کنون منابع جدید مالی در دولت ایجاد نشده است که بخواهیم بخشی از آن را به توسعه حمل و نقل اختصاص دهیم.

وی افزود: باید از منابع موجود مالی به طور بهینه استفاده کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای بخشهای مختلف و به ویژه در بخش حمل و نقل باشیم.

وی از توافق کارگروهای مشترک مجلس و دولت برای تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می کنیم به زودی بار دیگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها در صحن علنی مجلس مطرح و سپس تصویب شود.

وی یکی از دستاوردهای تصویب و اجرای این طرح را افزایش ارزش افزوده در بخشهای مختلف کشور عنوان کرد و گفت:‌ از هم اکنون برنامه ریزی‌ها و رایزنی هایی برای کنترل تبعات حاصل از اجرای این طرح در بخشهای مختلف در حال انجام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از مذاکره با اصناف کشور برای کنترل آثار واقعی اجرای هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ویژگی ها و دستاوردهای این طرح، نجات تراز انرژی کشور است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: اگر هدفمند کردن یارانه ها اجرایی نشود به زودی تراز انرژی کشور صفر و در آینده ای نه چندان دور این تراز منفی خواهد شد.