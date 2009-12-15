  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

سرمایه گذاری نوین در صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی میسر است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری نوین، در صندوق پژوهش و فناوری میسر است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس مهدی مروی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: صندوق پژوهش و فناوری استان به عنوان تنها صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فعال در شرق کشور مطرح است که سرمایه گذاری نوین و مطمئن را با به کارگیری روشهای جدید تضمین اعطای تسهیلات به پژوهشگران و صنعتگران میسر کرده است.

مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: باتوجه به اینکه این صندوقها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز هستند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیردولتی و دولتی انجام می شود، حمایت کنند.

وی تصریح کرد: معمولا مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و مخترعان به عنوان تضمین اعطای تسهیلات مورد قبول و استقبال واقع نشده که برای پر کردن این خلاء صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی نسبت به تدوین راهکارهای اجرایی در این زمینه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل، متنوع سازی و رفع خلاء های موجود جهت تضمین اعطای تسهیلات بانکی به پژوهشگران و طرح های پژوهشی، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی با تعیین هشت راهکار اجرایی در راستای تحقق اهداف ذکر شده گام برداشته است.

مروی با بیان اینکه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان علاوه بر قبول ضمانت ملکی، سفته و چک برای اعطای تسهیلات بانکی به پژوهشگران و طرح های پژوهشی هفت راهکار جدید جهت حمایت از نوآوری تعیین کرده اظهار داشت: متقاضی می تواند با خرید سهام صندوق متناسب با ارزش سهم خود تضمین اخذ تسهیلات مالی برای طرح فناورانه دریافت کند.

وی ادامه داد: دانش فنی مخترعان می تواند به سه طریق به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات استفاده شود که شامل خرید نمونه صنعتی توسط صندوق و بازاریابی و فروش آن، قبول کارشناسی رسمی ارزش دانش فنی تبدیل شده به نمونه و ماشین آلات به عنوان وثیقه و نیز ثبت اختراع دانش فنی متقاضی تسهیلات به صورت مشترک با صندوق و سپس اخذ تاییدیه علمی برای آن از سوی مراجع ذی صلاح می گردد.

مدیرعامل صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد: از دیگر راهکارهای حمایت مالی صندوق از پژوهشگران می توان به تاسیس یک شرکت زایشی به صورت مشترک و سرمایه گذاری صندوق متناسب با سهم خود،مشارکت در سهام شرکت متقاضی تسهیلات و تاییدیه علمی اختراع از سوی مراکز ذی صلاح اشاره کرد.

مروی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی بنا به رسالت پژوهشی و مالی خود آمادگی و امکان نگهداری وجوه مالی موسسات و دستگاههای پژوهشی و آموزشی و پرداخت آن را به معرفی شدگان از سوی موسسات مذکور دارد که تاکنون این صندوق چهار فقره قرارداد عاملیت با دستگاههای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نظیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، پارک علم وفناوری خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منعقد کرده است. 

کد مطلب 1000987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها