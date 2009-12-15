سرمایه گذاری نوین در صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس مهدی مروی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: صندوق پژوهش و فناوری استان به عنوان تنها صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فعال در شرق کشور مطرح است که سرمایه گذاری نوین و مطمئن را با به کارگیری روشهای جدید تضمین اعطای تسهیلات به پژوهشگران و صنعتگران میسر کرده است.

مدیرعامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی گفت: باتوجه به اینکه این صندوقها دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی هستند که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مجاز هستند به صورت تخصصی از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیردولتی و دولتی انجام می شود، حمایت کنند.

وی تصریح کرد: معمولا مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و مخترعان به عنوان تضمین اعطای تسهیلات مورد قبول و استقبال واقع نشده که برای پر کردن این خلاء صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی نسبت به تدوین راهکارهای اجرایی در این زمینه اقدام کرده است.

وی ادامه داد: به منظور تسهیل، متنوع سازی و رفع خلاء های موجود جهت تضمین اعطای تسهیلات بانکی به پژوهشگران و طرح های پژوهشی، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی با تعیین هشت راهکار اجرایی در راستای تحقق اهداف ذکر شده گام برداشته است.

مروی با بیان اینکه صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان علاوه بر قبول ضمانت ملکی، سفته و چک برای اعطای تسهیلات بانکی به پژوهشگران و طرح های پژوهشی هفت راهکار جدید جهت حمایت از نوآوری تعیین کرده اظهار داشت: متقاضی می تواند با خرید سهام صندوق متناسب با ارزش سهم خود تضمین اخذ تسهیلات مالی برای طرح فناورانه دریافت کند.

وی ادامه داد: دانش فنی مخترعان می تواند به سه طریق به عنوان ضمانت اعطای تسهیلات استفاده شود که شامل خرید نمونه صنعتی توسط صندوق و بازاریابی و فروش آن، قبول کارشناسی رسمی ارزش دانش فنی تبدیل شده به نمونه و ماشین آلات به عنوان وثیقه و نیز ثبت اختراع دانش فنی متقاضی تسهیلات به صورت مشترک با صندوق و سپس اخذ تاییدیه علمی برای آن از سوی مراجع ذی صلاح می گردد.

مدیرعامل صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری خراسان رضوی تاکید کرد: از دیگر راهکارهای حمایت مالی صندوق از پژوهشگران می توان به تاسیس یک شرکت زایشی به صورت مشترک و سرمایه گذاری صندوق متناسب با سهم خود،مشارکت در سهام شرکت متقاضی تسهیلات و تاییدیه علمی اختراع از سوی مراکز ذی صلاح اشاره کرد.

مروی خاطرنشان کرد: صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی بنا به رسالت پژوهشی و مالی خود آمادگی و امکان نگهداری وجوه مالی موسسات و دستگاههای پژوهشی و آموزشی و پرداخت آن را به معرفی شدگان از سوی موسسات مذکور دارد که تاکنون این صندوق چهار فقره قرارداد عاملیت با دستگاههای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی نظیر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، پارک علم وفناوری خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منعقد کرده است.