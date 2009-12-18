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۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

متخلفان بخش برق خوزستان با برخورد جدی قضایی مواجه می شوند

متخلفان بخش برق خوزستان با برخورد جدی قضایی مواجه می شوند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از این پس قصد داریم به صورت جدی با متجاوزان و متعدیان به حریم و شبکه های برق در استان برخورد کنیم.

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در خوزستان برق از آب مهمتر است به همین دلیل باید از این زیر ساخت استان به درستی محافظت و جلوی تجاوز به آن گرفته شود.
 
وی ادامه داد: در سالهای گذشته در بخش تجهیزات و نیروی انسانی وابستگی به خارج بوده که اکنون می بینیم در بخشهای تولید، انتقال و توزیع کشور به خود کفایی رسیده است  و متخصصین ایرانی بدون وابستگی به خارج کارهای ارزشمندی در صنعت برق انجام می دهند که جای تقدیر دارد.
 
الفت تصریح کرد: یکی از دغدغه های مسئولین برق در کشور بحث اراضی زیر خطوط است که تملک اراضی و بهره برداری از آنها محل مناقشه بین قضات است که با جلساتی می توان با ایجاد وحدت بین قضات این مشکل را حل کرد.

وی همچنین گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی برق جزو اولویتهای دادگستری برای به نتیجه رسیدن پرونده های قضایی  است و از این پس با کلیه متخلفین بخش برق استان خوزستان به شدت برخورد خواهد شد تا مردم این استان از این نعمت بهتر و بیشتر بهره مند شوند.


 

کد مطلب 1000995

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