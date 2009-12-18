متخلفان بخش برق خوزستان با برخورد جدی قضایی مواجه می شوند

محمد باقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در خوزستان برق از آب مهمتر است به همین دلیل باید از این زیر ساخت استان به درستی محافظت و جلوی تجاوز به آن گرفته شود.



وی ادامه داد: در سالهای گذشته در بخش تجهیزات و نیروی انسانی وابستگی به خارج بوده که اکنون می بینیم در بخشهای تولید، انتقال و توزیع کشور به خود کفایی رسیده است و متخصصین ایرانی بدون وابستگی به خارج کارهای ارزشمندی در صنعت برق انجام می دهند که جای تقدیر دارد.



الفت تصریح کرد: یکی از دغدغه های مسئولین برق در کشور بحث اراضی زیر خطوط است که تملک اراضی و بهره برداری از آنها محل مناقشه بین قضات است که با جلساتی می توان با ایجاد وحدت بین قضات این مشکل را حل کرد.

وی همچنین گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی برق جزو اولویتهای دادگستری برای به نتیجه رسیدن پرونده های قضایی است و از این پس با کلیه متخلفین بخش برق استان خوزستان به شدت برخورد خواهد شد تا مردم این استان از این نعمت بهتر و بیشتر بهره مند شوند.



