همایش ملی خودکشی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس دانشگاه ایلام بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری این همایش گفت: در این همایش ملی که با حضور پژوهشگران و اندیشمندان برگزار شد، به صورت علمی و تخصصی به پدیده خودکشی پرداخت شده است.

عباس قربانی بیان کرد: در این همایش ملی 12 مقاله علمی از پژوهشگرانی که مقاله آنان در دبیرخانه پذیرفته شده قرائت شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این همایش گفت: مالک اصلی انسان خداوند متعال است و بر انسان واجب است از جان خود پاسداری و محافظت کند و از بین بردن آن خیانت در امانت الهی است.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی افزود: روایات متعددی از ائمه اطهار(ع) درباره مذمت خودکشی وجود دارد و صاحبان این عمل اهل جهنم قلمداد شده و بهشت برای آنها حرام شمرده شده است.

امام جمعه ایلام ضعف ایمان را از مهمترین علل خودکشی عنوان کرد و گفت: علتهایی چون احساس پوچی، یأس و ناامیدی نسبت به آینده و بن بست فکری، بی صبری و امثال اینها، ناشی از ضعف اعتقاد و نداشتن شناخت کافی از خداوند متعال و عدم شناخت جایگاه انسان است.



این همایش با مشارکت فرماندهی انتظامی استان ایلام و اردبیل، استانداری ایلام، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا، شهرداری و شورای اسلامی شهر ایلام برگزار شده است.