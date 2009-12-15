من قبل از فرگوسن از منچستریونایتد می روم

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 36 ساله تیم فوتبال منچستریونایتد، رکورددار بازی در اولدترافورد است و این فرصت را دارد تا مدت زمان حضور خود در منچستریونایتد را به 20 سال برساند.

گیگز در خصوص اینکه آیا به فوتبال خود در من یونایتد ادامه می دهد، به تایمز گفت: باید ببینم در پایان فصل چه احساسی دارم. باید از خودم بپرسم که آیا از حضور در منچستریونایتد لذت می برم و انگیزه‌ای برای حضور در تمرینات دارم یا نه. وقتی از تیم منچستریونایتد جدا شوم برای تیم دیگری بازی نخواهم کرد.

گیگز در خصوص سرآلکس فرگوسن گفت: مربی تیم ما هنوز میل به حضور در میدان را دارد. او در سال‌های اخیر نرمش بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. فرگوسن در بعضی مواقع با من مثل یک دوست صحبت می کند و نظراتم را جویا می شود.