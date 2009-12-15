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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۶

ساسانی:

شهرداری کرج باید شرایط اخذ مجوز برای کسبه را آسان کند

شهرداری کرج باید شرایط اخذ مجوز برای کسبه را آسان کند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی تولیدی - خدماتی کرج اظهار داشت: شهرداری کرج باید شرایط اخذ مجوز برای کسبه این منطقه را آسان کند زیرا تسهیل در مراحل اخذ مجوز برای کاسبان موجب کاهش میزان فعالیت این قشر بدون مجوز قانونی می شود.

حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به وجود 65 اتحادیه فعال در این شهرستان افزود: فعالیت این اتحادیه ها نقش به سزایی در ساماندهی وضعیت و چگونگی فعالیت کسبه دارد.

وی با تاکید بر اخذ مجوزهای قانونی برای ادامه فعالیت اقتصادی کاسبان بیان کرد: هم اکنون 40 هزار کاسب داری مجوز در کرج فعالیت می کنند و تعداد کاسبهای بدون مجوز نیز 13 هزار است.

این مسئول، رسیدگی به وضعیت واحدهای بدون پروانه و ساماندهی وضعیت اصناف را مهم ارزیابی و عنوان کرد: این مهم می تواند در جهت ایمن سازی بازار و حذف ناهنجاریها موثر باشد.

ساسانی ضرورت توجه بیشتر به موضوع اخذ مجوزهای قانونی را یادآور شد و اضافه کرد: بعضی از کسبه به دلیل نبود شرایط و امکانات لازم جهت فعالیتهای اقتصادی از فضاهای مسکونی برای این کار استفاده می کنند.

رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدماتی کرج خاطرنشان کرد: توجه مسئولان ذیریط به قشر کاسب و حمایت از آنان در رفع این معضل تاثیر قابل توجهی دارد.

ساسانی رسیدگی هرچه سریعتر و اندیشیدن تمهیدات مناسب برای حل این مسئله را مهم دانست و بر پیگیری و رسیدگی هر سریعتر آن تاکید کرد.

وی همچنین خواستار انجام اقدامات لازم از سوی کسبه های بدون مجوز برای اخذ جوازهای قانونی شد.

کد مطلب 1001009

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