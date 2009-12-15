  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

حجت الاسلام عرب پور:

بصیرت و هوشیاری مردم ریشه فتنه را می خشکاند

بصیرت و هوشیاری مردم ریشه فتنه را می خشکاند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با تاکید بر لزوم حفظ وحدت ملت ایران در مقابل تحرکات اغتشاشگران گفت: بصیرت و حضور هوشمندانه مردم در صحنه ریشه فتنه را می خشکاند.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با ابراز تاسف از توهین به مقدسات توسط برخی عناصر فریب خورده گفت: متاسفانه برخی عناصر فریب خورده با سوء استفاده از مناسبتهای مختلف دست به تجمعاتی می زنند که در نهایت آب به آسیاب دشمن ریختن است.

وی افزود: توهین به امام راحل(ع) دسیسه ای از پیش برنامه ریزی شده بود و اغتشاشگران و فریب خوردگان با این حرکت اساس نظام را نشانه رفتند غافل از اینکه ملت ایران بیدار است و اجازه توهین به مقدسات و امام راحل را به این گروه منحرف نخواهد داد.

امام جمعه موقت کرمان در ادامه خاطرنشان کرد: ملت گوش به فرمان مقام معظم رهبری، متحد و یکپارچه آماده ریشه کن کردن ریشه فتنه است.

حجت الاسلام عرب پور افزود: خوشبختانه نقش روحانیت و بخصوص امام خمینی(ره) آنچنان در اذهان ملت پررنگ است که کسی نمی تواند به سادگی به این جایگاه لطمه وارد کند و با برخورد مردم مواجه می شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مناطق مختلف کشور در محکوم کردن این عمل گفت: افرادی که خود را در خط امام می دانند چرا این عمل را محکوم نمی کنند و این نکته قابل تاملی است.

وی گفت: قشر دانشجو همیشه از پایه های نظام بوده و امروز نیز با حضور هوشیارانه در دانشگاه های کشور در همین مسیر گام برمی دارد و اجازه نخواهد داد از این قشر سوء استفاده شود.

حجت الاسلام عرب پور گفت: برخی امروز جاده صاف کن دشمن شده اند که هیچ کس از آنان توقع چنین حرکتهایی را نداشت و باید برای نشان دادن جایگاه خود در قبال توهین به امام راحل عکس العمل نشان دهند و موضع خود را در این خصوص مشخص کنند.

کد مطلب 1001010

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه