علت شکست انقلابهای توحیدی عدم شناخت مردم از رهبری بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی سعیدی ظهر امروز سه شنبه در همایش بزرگ علما و روحانیون زنجان با اشاره به همراهی مردم با انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) در طول 30 سال گذشته افزود: یکی از مهمترین عواملی که کشور را از بحران های جدی نجات داده و می دهد همراهی مردم با نظام اسلامی و رهبری بوده است.

سعیدی با بیان اینکه تمسک به قرآن و رهبری اصل فرازمانی است، گفت: شرط زندگی پاک و سعادتمند، پیوستگی مردم با رهبری و قانون الهی است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: علت شکست بسیاری از انقلابهای توحیدی عدم شناخت مردم از رهبری و همراهی نکردن آنان بوده است.

سعیدی، خواست خداوند را تبعیت از رهبری دینی دانست و افزود: مردم باید بین رهبری الهی و غیرالهی تمایز قائل شوند و مراقب باشند تا جمهوری غیرالهی و غیراسلامی به آنها تحمیل نشود.

وی در ادامه با اعتراض نسبت به هتک حرمت به امام راحل (ره) گفت: موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی باید از آرمانهای بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران حمایت کند.

حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه هویت امام خمینی(ره) به آرمان های اوست، افزود: نباید اجازه داد، آرمانها و ارزشهای امام راحل و انقلاب اسلامی تضعیف شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: طرح شعارهای" نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران، نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی" خیانت به امام و انقلاب است و شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با روحیه امام سازگار بود.



سعیدی تصریح کرد: متاسفانه برخی با پاره کردن عکس و اهانت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی اصل آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) را زیر پا گذاشتند.

همچنین در ادامه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، جسارت به ساحت امام خمینی (ره) را محکوم کرد و گفت: ولایت فقیه عامل پایداری و ماندگاری نظام اسلامی است.

حجت الاسلام محمدتقی واعظی با محوم کردن جسارت به ساحت مقدس رهبر کبیر انقلاب اسلامی این عمل را دور از انصاف دانست و افزود: حضرت امام خمینی (ره) ملت ایران را هویت بخشید و توانست آنچه را که ملت ایران از دست داده بود به آنها بازگرداند و در فقه و اجتهاد در گذشته تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ کس در تفسیر شخصیت حضرت امام خمینی (ره) به مقام رهبری نمی رسد، ادامه داد: رهبری شیواترین، دلنشین ترین و واقعی ترین بیانات را در خصوص بنیانگذار جمهوری اسلامی دارند.

حجت الاسلام واعظی افزود: اهانت به حضرت امام خمینی (ره) در حقیقت اهانت به ملت، اسلام و قرآن است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و از کنار آن به سادگی گذشت.