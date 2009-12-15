نمایشگاه نقاشی "باغ فراسو" در ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری استان ایلام بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: نمایشگاه آثار نقاشی کیومرث صادقیان با عنوان "باغ فراسو" توسط حوزه هنری استان ایلام و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام برگزار شده است.

محمدکرم الهی اظهار داشت: نمایشگاه از امروز به مدت پنج روز در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد شهرستان ایلام پذیرای علاقمندان به هنر نقاشی است .