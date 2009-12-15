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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

نمایشگاه نقاشی "باغ فراسو" در ایلام گشایش یافت

نمایشگاه نقاشی "باغ فراسو" در ایلام گشایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی "باغ فراسو" با ارائه آثار کیومرث صادقیان در استان ایلام گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری استان ایلام بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: نمایشگاه آثار نقاشی کیومرث صادقیان با عنوان "باغ فراسو" توسط حوزه هنری استان ایلام و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ایلام برگزار شده است.

محمدکرم الهی اظهار داشت: نمایشگاه از امروز به مدت پنج روز در محل نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد شهرستان ایلام پذیرای علاقمندان به هنر نقاشی است.

این مسئول یادآور شد: حوزه هنری استان ایلام از هر گونه فعالیت هنری و فرهنگی در سطح استان حمایت می کند.

کد مطلب 1001013

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