40 هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از زنان موفق سرپرست خانوار استان با بیان اینکه هم اکنون کمیته امداد امام (ره) استان 87 هزار نفر در استان را تحت پوشش دارد، افزود: از این تعداد بالغ بر 40 هزار نفر زن سرپرست خانوار هستند.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی به 25 ذی الحجه روز خانواده اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا 36 نفر از زنان موفق تجلیل می شوند.

وی پایبندی خانواده به امر ولایت مداری و نمود آن در زندگی، تاثیر پذیری سرپرست خانوار از آموزش های ارائه شده، مشارکت اعضای خانواده در عرصه های اجتماعی، بهره مندی سرپرست خانوار از آموزشهای فرهنگی - اجتماعی در جهت جلوگیری از تهاجم فرهنگی در محیط خانواده، تاثیر گذاری آموزش های ارائه شده بهداشت فردی به سرپرست و اثر آن در خانواده، کارایی آموزش مهارت های زندگی در جهت مهارت حل مشکل و تاثیر گذاری آموزش ها در جهت ایجاد فرهنگ اشتغال و خودکفایی را از جمله شاخص های انتخاب زنان موفق سرپرست خانوار برشمرد.

شکرابی به عملکرد آموزش های مهارت زندگی در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا آموزش سرپرست خانوار 11 هزار و 741 نفر با اعتبار 520 میلیون و 148 هزار ریال و آموزش چهره به چهره برای یک هزار و 260 خانوار با اعتبار 469 میلیون و 267 هزار ریال انجام شده است.

وی اضافه کرد: آموزش همسران جوان برای شش هزار و 527 نفر با اعتبار 548 میلیون و 110 هزار ریال و آموزش جوانان در آستانه ازدواج برای سه هزار و 7787 نفر با اعتبار 177 میلیون و 785 هزار ریال طی این مدت برگزار شده است.

شکرابی رفع فقر و محرومیت را از اهداف سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام عنوان کرد و افزود: این نهاد در زمینه فرهنگی 27 سرفصل در دستور کار خود دارد.

وی آموزش مسائل دینی و اعتقادی، آموزش های بهداشتی و مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را از مهمترین سرفصل های فرهنگی این نهاد ذکر کرد.

مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی در پایان ارائه ویژگی‌ های خانواده اسلامی، بیان راهکارهای کاربردی نهادینه کردن انس و الفت در میان خانواده‌ ها، ارائه توصیه‌ های روان‌ شناسانه برای تحکیم هر چه بیشتر اساس خانواده‌ها را از جمله اهداف برگزاری این همایش ‌ذکر کرد.

نماینده ولی فقیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این آئین هتک حرمت به ساحت مقدس امام (ره) را محکوم کرد و گفت: امام (ره) سرمایه بزرگ ملت ایران است و موجب پاک شدن لکه های ننگ و فساد از جامعه شده و حق بزرگی برگردن مردم و مسئولین دارد.

حجت الاسلام محمد تابعی در پایان حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) را الگوی کامل خانواده در اسلام ذکر کرد و یادآور شد: راه و روش این زوج موفق باید در بین جوانان نهادینه شود.