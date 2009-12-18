چهار هزار میلیارد ریال طرح آمایش صنعتی در گیلان به تصویب رسید

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از این تعداد 38 طرح به مبلغ سه هزار و 647 میلیارد ریال در حال بررسی است، افزود: هم اکنون 30 طرح به اعتبار دو هزار و 867 میلیارد ریال به وزارت صنایع و معادن ارسال و هشت طرح باقی مانده در حال تکمیل پرونده است.

وی ادامه داد: تاکنون برای 49 طرح صنعتی با اعتبار210 میلیارد و 612 میلیون ریال تسهیلات از سوی بانک عامل پرداخت و همچنین 29 طرح به بانک صنعت و معدن استان با اعتبار دو هزار و 827 میلیارد ریال معرفی شده است که پس از بررسی، تصویب و انعقاد قرارداد با بانک صنعت معدن تسهیلات خود را دریافت می کنند.

قهرمانی با تأکید بر تصویب طرحهای کار آمد و اشتغالزا خاطر نشان کرد: کلیه طرحها که در کمیسیون آمایش صنعت و معدن استان مورد بررسی قرار می گیرد باید متناسب با نیازهای استان باشد.

وی همچنین از نان صنعتی به عنوان یکی از پروژه های مورد نیاز استان یاد کرد و گفت: نان صنعتی، تولید نان را هدفمند و از ضایعات نان جلوگیری می کند.

استاندار گیلان از تصویب سه طرح ایجادی با اعتبار یک هزار و 160 میلیارد ریال خبر داد و افزود: طرح نان صنعتی، شیشه دوجداره و فولاد امیر کبیر خزر از جمله این طرحهاست.

وی بیان داشت: برای 9 طرح نیمه تمام با اعتبار 252.5 میلیارد ریال درکمیسیون آمایش صنعت معدن نیز تصمیم گیری و تسهیلات لازم برای بهره برداری این واحد ها هرچه سریعتربه این طرحها پرداخت می شود.

قهرمانی همچنین در زمینه حسابهای دولتی دستگاههای اجرایی استان در بانکهای خصوصی گفت: دادن تسهیلات برای صنایع استان که در توسعه و آبادانی منطقه نقش داشته و اشتغالزایی را در استان افزایش می دهند بسیاری ضروری و در اولویت قرار دارند و بانکهای که تازه خصوصی شده و از اعتبارات دستگاههای دولتی استفاده می کنند باید در تکمیل طرحهای صنعتی استان همکاری بیشتری داشته باشند.

استاندار گیلان ادامه داد: دستگاههای دولتی و اجرایی که دربانکهای تازه خصوصی شده استان گیلان حسابهای دولتی دارند و این بانکها در دادن تسهیلات به طرحهای استانی و اشتغالزا اجتناب می کنند باید حسابهای خود را هرچه سریعترخارج کرده و به بانکهای دولتی دیگر در استان انتقال دهند تا بتوان از سرمایه درگردش این حسابها برای طرحهای صنعتی اشتغالزا و سایر پروژهها مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.