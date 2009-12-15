هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: برای تسریع در روند ساخت و ساز مسکن، تا پیش از پیشرفت 30 درصدی واحدها و اجرای فوندانسیون، معرفی متقاضی به بانکها ممنوع است و هیچگونه عقد قرارداد پیش از آغاز عملیات و بدون تایید بنیاد مسکن و همچنین سازمان مسکن و شهر سازی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: خرید و فروش مسکن مهر به عدم تحویل سند مالکیت تا پنج سال، غیرقانونی است و در این باره باید اطلاع رسانی صحیحی صورت گیرد تا مشکلی برای شهروندان بوجود نیاید.

رئوفی نژاد افزود: تعاونی های مسکن مهر از پرداخت عوارض سازمان تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان آتش نشانی معاف هستند.

در ادامه این جلسه رئیس مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: استان زنجان از نظر جذب تسهیلات مسکن مهر جز سه استان برتر کشور است و امیدواریم که تا پایان آذرماه سال جاری کل این تسهیلات در استان جذب شود.

تقی رضایی افزود: با اعظای وام از محل تسهیلات مسکن مهر به چندین تعاون مسکن، انتظار می رود که چهار هزار واحد مسکونی در سطح استان به بهره برداری برسد.

همچنین رئیس بنیاد مسکن استان زنجان به ارائه گزارش عملکرد بنیاد عنوان کرد و گفت: با همت مدیران بانکهای عامل استان در جذب اعتبارات مسکن روستایی بنیاد مسکن استان از رتبه بیستم در مهر 87 به رتبه هفت ارتقا پیدا کرده است.

حافظ باباپور سهمیه سال 87 مسکن روستایی استان را چهار هزار و 813 واحد عنوان کرد و گفت: از این تعداد مجموعا سه هزار و 738 واحد عقد قرار داد شده است.

وی همچنین سهمیه سال 88 مسکن روستایی استان را پنج هزار و 500 واحد به عاملیت بانک مسکن عنوان کرد و ادامه داد: این سهمیه با توجه به شاخصهای جمهیت و میزان خانه های غیر مقاوم میان شهرستانها توزیع شده است.

رئیس بنیاد مسکن استان زنجان همچنین میزان زمین های تحویل داده شده به بنیاد مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر را 15 هکتار از اراضی ملی عنوان کرد و گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته ظرفیت احداث هزار و 250 واحد در این 15 هکتار وجود دارد.