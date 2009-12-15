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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۳

پس از 10 سال خشکسالی/

90 درصد از سدهای شهرستان بافت آبگیری شد

90 درصد از سدهای شهرستان بافت آبگیری شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر منابع طبیعی شهرستان بافت گفت: پس از 10 سال خشکسالی 90 درصد سدهای خاکی و سیمانی این شهرستان آبگیری شد.

مرید خالویی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: طی 10 سال گذشته به دلیل کاهش نزولات آسمانی و پائین آمدن سطح آبهای زیر زمینی شاهد کم آبی در منابع طبیعی و سدهای شهرستان بافت بوده ایم که تاثیر مستقیم نیز بر کشاورزی شهرستان بافت داشت.

وی با اشاره به اینکه شغل اصلی مردم شهرستان بافت کشاورزی است، گفت: پس از بارندگی های اخیر در بالا دست سدهای خاکی و سیمانی شهرستان بافت، 90 درصد از ظرفیت سدهای منطقه پر شده است و این نوید سال خوب برای کشاورزان و منابع طبیعی شهرستان پس از گذشت 10 سال خشکسالی دارد.

خالویی عنوان کرد: طی هفته گذشته سه میلیون مترمکعب آب در این سدها ذخیره سازی شده است که نقش مهمی در تامین آب چشمه ها، جنگلها و مراتع شهرستان بافت دارد.

خالویی گفت: در شهرستان بافت 900 هزار هکتار منابع طبیعی وجود دارد که از این میزان یک سوم منابع غنی و بقیه ضعیف هستند.

مدیر منابع طبیعی بافت گفت: به دلیل کاهش بارندگی طی سالهای اخیر شاهد کم آبی شدید در منابع طبیعی و خشکیدگی منابع آبی در این عرصه ها طی 10 سال گذشته بوده ایم.

کد مطلب 1001028

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