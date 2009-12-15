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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۴

علم الهدی:

"منیت" از آفتهای تشکلهای سیاسی است

"منیت" از آفتهای تشکلهای سیاسی است

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد با اشاره به نقش تشکیلات در عرصه سیاسی گفت: امروزه آفتهای گوناگونی تشکلهای سیاسی را تهدید می کند که منیت ها یکی از این آفت هاست که نیروها را در برابر دشمنان آسیب پذیر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضا شورای مرکزی کانون یاران انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: هم اکنون نیازمند یک کانون و هسته مرکزی برای انسجام بخشی به نیروهای کارآمد و انقلابی هستیم و اقدامات این گروه ها بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به نقش جوانان در عرصه های مختلف گفت: کارهای تشکیلاتی منوط به استفاده از جوانان کارآمد، متخصص و متعهد است و تشکیلاتی که از چنین نیروهایی برخوردار نباشد تاثیرگذار و ماندگار نخواهد بود.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: جوانان در فرصتهایی که به آنها داده شده قابلیتهای خود را نشان داده اند و حتی عرصه های تصمیم گیری نیز باید به جوانان واگذار شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در پیگیری مطالبات رهبری باید به این نکته توجه کنیم که همواره پیرو و پشت سر رهبر باشیم اما متاسفانه عده ای این اصل را رعایت نمی کند در حالیکه در مطالبات باید همگام و پابه پای رهبری حرکت کنیم.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: جایگاه ولایت فقیه جایگاه بسیار رفیعی است و در زمان غیبت ولی فقیه حلقه وصل با امام معصوم و جانشین آن است.

آیت الله علم الهدی افزود: بزرگترین وظیفه ما در شرایط کنونی حمایت از نظام و رهبری و مقابله با دشمنان انقلاب و تشریح مبانی نظام برای جوانان است.

در ابتدای مراسم محمد آصفی یزدی دبیرکل کانون یاران انقلاب اسلامی خراسان رضوی به بیان دیدگاه ها و چشم انداز فعالیتهای این شکل پرداخت.

کد مطلب 1001032

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