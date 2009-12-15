"منیت" از آفتهای تشکلهای سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضا شورای مرکزی کانون یاران انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: هم اکنون نیازمند یک کانون و هسته مرکزی برای انسجام بخشی به نیروهای کارآمد و انقلابی هستیم و اقدامات این گروه ها بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به نقش جوانان در عرصه های مختلف گفت: کارهای تشکیلاتی منوط به استفاده از جوانان کارآمد، متخصص و متعهد است و تشکیلاتی که از چنین نیروهایی برخوردار نباشد تاثیرگذار و ماندگار نخواهد بود.

آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: جوانان در فرصتهایی که به آنها داده شده قابلیتهای خود را نشان داده اند و حتی عرصه های تصمیم گیری نیز باید به جوانان واگذار شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در پیگیری مطالبات رهبری باید به این نکته توجه کنیم که همواره پیرو و پشت سر رهبر باشیم اما متاسفانه عده ای این اصل را رعایت نمی کند در حالیکه در مطالبات باید همگام و پابه پای رهبری حرکت کنیم.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: جایگاه ولایت فقیه جایگاه بسیار رفیعی است و در زمان غیبت ولی فقیه حلقه وصل با امام معصوم و جانشین آن است.

آیت الله علم الهدی افزود: بزرگترین وظیفه ما در شرایط کنونی حمایت از نظام و رهبری و مقابله با دشمنان انقلاب و تشریح مبانی نظام برای جوانان است.

در ابتدای مراسم محمد آصفی یزدی دبیرکل کانون یاران انقلاب اسلامی خراسان رضوی به بیان دیدگاه ها و چشم انداز فعالیتهای این شکل پرداخت.