500 هزار جلد کتاب و متون اسلامی روی اینترنت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی در مراسم رونمایی از کتاب موسوعه کلمات الرسول الاعظم (ص) که در سالن سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد با اشاره به حوادث اخیر گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری، کسانی که با پاره کردن و آتش زدن عکس امام (ره) مخالفت خود را نشان می‌دهند، افرادی بی ریشه هستند.

وی اظهار داشت: اهانت‌ کنندگان به ساحت مقدس حضرت امام خمینی (ره) تصور می کردند با این اقدام شرم ‌آور به نظام و انقلاب ضربه می‌زنند اما این جریان فتنه حباب روی آبی هستند که بزودی از بین خواهند رفت.

حجت الاسلام خاموشی اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) اصل جدایی‌ ناپذیر انقلاب اسلامی است و در سراسر جهان، امام راحل از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است، به طوری ‌که بلوک شرق و غرب و ملتهای آزادی‌ بخش از امام خمینی (ره) به‌عنوان منجی قرن حاضر برای بشریت یاد می ‌کنند.

حجت الاسلام خاموشی ضمن گرامیداشت هفته پژوهش گفت: حوزه علمیه قم یکی از حوزه های برجسته و ریشه دار کشور در زمینه پرورش علما و انجام کارهای پژوهشی بشمار می رود که باید از ظرفیت آن بیشتر استفاده کرد.

وی افزود: با توجه به ضرورت توسعه روز افزون فناوری یکی از برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی قراردادن کتب و متون اسلامی بر روی اینترنت است که تاکنون 50 هزار جلد کتب اسلامی بر روی اینترنت قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: با تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند سازمان و حوزه علمیه در یک تا دو سال آینده بیش از 500 هزار جلد کتب و متون دینی را روی اینترنت قرار خواهیم داد تا زمینه دسترسی علاقمندان به این آثار فراهم شود.

در این مراسم از کتاب موسوعه کلمات الرسول اعظم(ص) تالیف حجت الاسلام سید موسی ابراهیمی در قزوین رونمایی شد.

این کتاب 15 جلدی که اولین دائره المعارف سخنان پیامبر (ص) است به جمع آوری سخنان پیامبر و اثبات حقانیت قرآن و شیعه اختصاص دارد و تالیف آن از سال 1363 آغاز شده است.

مولف این کتاب حجت الاسلام موسی ابراهیمی در سال 1324 در روستای کماجین در منطقه قاقازان تاکستان به دنیا آمده است که پس از گذراندن دوره های مقدماتی در سال 1345 وارد حوزه علمیه قزوین شد.

وی دروس خود را نزد آیات عظام شالی، مظفری و باریک بین گذراند و دروس خارج را نیز در حوزه علمیه قم فرا گرفت و در حال حاضر مدرس و مدیر حوزه علمیه قزوین است.

هم اکنون اثر دیگر با عنوان کلمات امام رضا(ع) از سید موسی ابراهیمی در دست تهیه است.

به گفته رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به منظور ترویج و تبلیغ بیشتر امور دینی از کتاب موسوعه کلمات الرسول الاعظم (ع) مجددا در تهران رونمایی خواهد شد.