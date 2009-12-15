کارگاه مدیریت پسماندها آذر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته مدیریت پسماند و آلودگی خاک با اشاره به اینکه گسترش دانش فنی و اجرایی مباحث مدیریت پسماند در بسیاری از کلانشهرهای جهان در حال گسترش است افزود: بر این اساس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با همکاری موسسه بین المللی ویل برانت کارگاه یک روزه ای را تحت عنوان مدیریت پسماند در تاریخ 29 آذرماه 88 برگزار می کند.



ملوک نجفی همچنین محورهای این کارگاه را آشنایی مقدماتی با مبحث مدیریت پسماند و بررسی نحوه اجرای مطلوب این بحث و اثرگذاری زیست محیطی آن در کشورهای پیشرو، پردازش زباله ها در مبدا و انتقال تجربیات بازیافت و دفن بهداشتی زباله های تر در کشور ایتالیا ذکر کرد.



مهندس نجفی در ادامه با اشاره به اینکه طبق طرح جامع مدیریت پسماند سازمان بازیافت، مقدار زباله‌ای که بعد از عملیات پردازش و بازیافت باقی می‌ماند باید در سلول بهداشتی دفن شود افزود: تولید انرژی از سایت دفن زباله و گسترش مراکز بازیافت پسماندهای خشک در سطح شهر تهران از دیگر اهداف طرح جامع مدیریت پسماند، در شهرداری تهران است.



کارگاه یک روزه مدیریت پسماند در روز یکشنبه 29 دی ماه در سالن ایران زمین اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تهران با حضور مسئولان اداره بازیافت مناطق 22 گانه و شهرداران نواحی 11 منطقه برگزیده در رتبه بندی سازمان بازیافت و تعدادی از مسئولان محیط زیست مناطق 22 گانه شهرداری تهران برگزار می شود.