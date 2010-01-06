به گزارش خبرگزاری مهر، "فصل کوچ چلچله ها" که حوادث سال 1357 تا پیروزی انقلاب را در شهرهای شمال کشور روایت می‌کند از سوی واحد کودکان ونوجوان دفتر ادبیات انقلاب اسلامی تهیه و تدوین شده است.

این کتاب داستان بلندی از انقلاب اسلامی است. شخصیتهای داستان نوجوانانی در یکی از روستاهای شمال هستند که با پخش اعلامیه‌های مخفی از طرف علما شروع به فعالیت می‌کنند، داستان به صورتی پیش می‌رود که این افراد با اتفاقات زیادی مواجه می‌شوند و در نهایت به سمت جنگل کشانده می‌شوند و نهضتی به پا می‌گیرد.

در این کتاب حرکت‌ اصلی انقلاب در شهرهای بزرگی مانند تهران و تبریز و مبارزات مردمی در شهرهای کوچک و برای حمایت از حرکتهای اصلی و تثبیت انقلاب روایت شده است. "فصل کوچ چلچله‌ها" در واقع بیانگر تاثیر و انعکاس حوادث پیروزی انقلاب اسلامی در دیگر شهرهاست.

"فصل کوچ چلچله" که جزو نخستین داستانهای بلند محمدی پاشاک است برای اولین بار در سال 1374 پس از اصلاحات و بازنویسیهای مجدد منتشر شد.

این کتاب قرار است در 104 صفحه قطع پالتویی در دو هزار و 500 نسخه منتشر شود.

از پاشاک همچنین کتاب "خاطرات فاطمه‌آباد" در سوره مهر منتشر شده که پس از دو ماه انتشار به چاپ ششم رسید.