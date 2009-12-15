ادامه راه امام راحل و حمایت از رهبر انقلاب وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر سهشنبه، همزمان با هفته پژوهش در دیدار با اعضای هیئت رئیسه، اساتید، پژوهشگران و جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم با یادآوری نقش رهبری مدبرانه امام راحل در پیروزی انقلاب و حفظ آن گفت: اکنون نظام در دست توانای خلف صالح امام است و ایشان سکاندار کشتی نظام در تلاطم هاست اما ایشان از برخی خواص گله مند هستند زیرا برخی خواص آن طور که لازم بود به میدان نیامدند و در برابر نظام ولایی نقش توام با بی تفاوتی را ایفا کردند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وظیفه ما این است که راه امام را ادامه دهیم و حامی رهبر انقلاب باشیم، قدر این نظام مقدس را بدانیم و در جهت تعالی آن از هیچ کوششی فروگذاری نکنیم.
تعدادی از رسانهها در کشور سمپاشی میکنند
این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به حوادث اخیر با بیان اینکه تعدادی از رسانهها در کشور سمپاشی میکنند، تصریح کرد: در چنین مملکتی که مردمش نسبت به اهلبیت ارادت خاصی دارند چنین حوادثی نباید اتفاق بیفتد.
وی افزود: در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تیتر شده بود که 70 درصد دانشگاهیان به کسی رأی دادند که اکنون بر سر کار نیست و هنگامی که رهبر انقلاب سخن از فتنه به میان میآورد جور دیگری مطالب را منعکس میکنند.
آیت الله نوری همدانی گفت: همین اقدامات باعث شده به تمثال حضرت امام توهین شود و اگر خواص از همان ابتدا در جبهه خیر بودند و به دشمنان چراغ سبز نشان نمیدادند این وقایع پیش نمیآمد. وی همچنین افزود: ملت ما نباید در برابر دشمنان اسلام ساکت بنشینند و طوری عمل نکنند که دشمنان اسلام امیدوار شوند.
نظام مورد قبول اسلام نظام ولایی است
آیت الله نوری همدانی در ادامه هدف اصلی رسالت را سعادت و تکامل انسانها برشمرد و تصریح کرد: تحقق این هدف بر مدار پنج اصل است. اصل اول علم و پژوهش است و هیچ ملتی با جهل به تکامل نمی رسد و آیات و روایات بسیاری بدان اشاره داشتهاند.
وی اصل دوم را ایمان دانست و گفت: علم و ایمان بدون یکدیگر کارایی ندارند. وی اصل سوم را عقل و اصل چهارم را عمل خواند و افزود: عمل نقش مهمی در سعادت انسان دارد و عمل صالح هر شخص متناسب با شغلی است که دارد اما اصل آخر تعهد است که شامل دو بخش اجتماعی و سیاسی است. نظام مورد قبول اسلام نظام ولایی است که در رأس آن کسی است که ولایت دارد و رد یا قبولی تمامی اعمال آدمی منوط به تعهد انسان نسبت به ولایت است.
دانشگاه باید یک محیط آرام برای مطالعه و تحقیق باشد
در ابتدای این دیدار رئیس دانشگاه ضمن قرائت بیانیه حمایتی اعضای هیئت علمی این دانشگاه از فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری، با اشاره به اهتمام دولت به توسعه علم و فناوری گفت: در چهار سال گذشته رشد علمی کشور، سیر صعودی داشته و با برنامهریزیهای انجام شده در چشم انداز سال 1404، ایران کشور اول منطقه از نظر تولید علم خواهد شد.
سید شمسالدین حجازی افزود: دانشگاه باید یک محیط آرام و امن برای مطالعه، تفکر و تحقیق باشد ولی در حوادث پس از انتخابات برخی عناصر با همراهی دشمن، قصد برهم زدن محیط دانشگاه را دارند و این در حالی است که اصلیترین سفارش حضرت امام خمینی(ره) حفظ نظام بوده است اما امروزه کسانی که خود را پیرو امام میدانستند مسبب برهم خوردن آرامش نظام هستند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی با اشاره به نقش رهبری مدبرانه امام راحل در پیروزی انقلاب و حفظ آن گفت: ادامه راه امام راحل و حمایت از مقام معظم رهبری وظیفه همگان است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر سهشنبه، همزمان با هفته پژوهش در دیدار با اعضای هیئت رئیسه، اساتید، پژوهشگران و جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم با یادآوری نقش رهبری مدبرانه امام راحل در پیروزی انقلاب و حفظ آن گفت: اکنون نظام در دست توانای خلف صالح امام است و ایشان سکاندار کشتی نظام در تلاطم هاست اما ایشان از برخی خواص گله مند هستند زیرا برخی خواص آن طور که لازم بود به میدان نیامدند و در برابر نظام ولایی نقش توام با بی تفاوتی را ایفا کردند.
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