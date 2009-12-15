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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه اول محرم اعلام شد

برنامه های حرم مطهر رضوی در دهه اول محرم اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی برنامه های آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه اول محرم الحرام را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه های مختلف حرم مطهر رضوی در زمینه سخنرانی ها، مرثیه سرایی ها و قرائت زیارت عاشورا، متناسب با حضور زائرین در زمانهای مختلف اجرا خواهد شد.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی تصریح کرد: سخنرانی حجت الاسلام فرزانه با موضوع نقش بصیرت در قیام امام حسین در رواق امام خمینی در پنج روز اول دهه بعد از نماز مغرب و عشاء و سخنرانی آیت الله علم الهدی با عنوان ریزشها و رویشها در پنج روز دوم دهه بعد از نماز صبح در همین رواق برگزار خواهد شد.

خوراکیان افزود: تفسیر زیارت وارث هر روز ساعت 10:30 و سخنرانی حجت الاسلام مهدوی در موضوع جوانان عاشورایی هر روز ساعت 12 در رواق امام خمینی نیز بر پا خواهد شد.

وی از برگزاری مراسم مرثیه سرایی روزانه در مسجد گوهرشاد و قرائت زیارت عاشورا در ساعات 6:30 صبح، 12:30 بعدازظهر و 17:45 عصر خبر داد و افزود: یک مسابقه کتاب خوانی با تیراژ 80 هزار جلد کتاب که در بین زائرین حرم توزیع خواهد شد نیز در این دهه برگزار می شود.

خوراکیان همچنین از همایش نقد کتاب خاطرات بابانظر و همایش عاشورایی، برنامه های حلقه معرفت و مشاوره که از نظر محتوایی متناسب با ایام محرم خواهد بود سخن گفت و افزود: در روز جمعه هشتم محرم مراسم عزاداری مخصوص شیرخوارگان برپا می شود و همه روزه در دهه اول برنامه ها و مراسمات عزاداری مخصوص کاروانها و هیئتهای مذهبی در دارالهدایه نیز تدارک دیده شده است.

کد مطلب 1001042

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