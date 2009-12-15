به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصرآزادانی افزود: برای احداث دوربرگردان جنوب به جنوب که روی تونل توحید و اوایل رمپ جنوبی ساخته می‌شود نیاز به تعریض بخشی از سطح مقطع دوربرگردان داشتیم تا بتوان دیواره‌های دوربرگردان مذکور را احداث کنیم. پشت این دیوارهای بتنی آرماتوربندی و بتن‌ریزی انجام شده و به این ترتیب سازه مربوط به دوربرگردان تکمیل می‌شود.

وی در ادامه افزود: باید به این نکته نیز توجه داشت که عبور یک خط لوله گاز از جنب دیواره غربی دوربرگردان رمپ جنوب ما را ملزم می‌ساخت ضمن کور کردن این خط لوله، مسیر انشعاب لوله اصلی گاز را تغییر دهیم. تمام این موارد باعث شد بخشی از معبر کناری ساختمان تاسیسات تونل توحید را در رمپ جنوب تخریب کنیم.

نصرآزادانی با انتقاد از برخی رسانه‌ها در برخورد با این موضوع ادامه داد: متاسفانه برخی رسانه‌ها بدون توجه به اصل قضیه و واقعیت امر، این عملیات عمرانی را به ریزش تعبیر کردند که چنین چیزی صحت نداشته و هر رهگذری با یک بار بازدید از محل می‌تواند به این موضوع پی ببرد.

وی با اشاره به ترک آسفالت خیابان نواب گفت: دقیقا همین‌طور است و ما برای نصب دیوار غربی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی جهت احداث دوربرگردان جنوب به جنوب راهی جز تعریض این معبر نداشتیم و همین مسئله باعث ایجاد ترک بر روی آسفالت خیابان نواب شد که البته کاملا طبیعی بود. در اینجا لازم است از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نهایت قدردانی را داشته باشیم که در برهه‌های مختلف و در صورت لزوم همه گونه همکاری بابت ایجاد نظم ترافیکی در محدوده را با ما داشت و کمک‌ حال پروژه‌ای به این عظمت بود.

وی در ادامه افزود: به دلیل وجود حفره‌هایی در دل خاک و نوع بستر این محدوده از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای ایمنی کار و نیز ایمنی سازه اندیشیده شده و حتی بالاتر از ضریب اطمینان استاندارد، مصالح در این پروژه به کار رفته است. خوشبختانه تونل توحید که یک پروژه عظیم شهری است که در مقایسه با پروژه‌های مشابه کمترین خسارات را داشته و از حیث مسائل ایمنی می‌توان آن را نمونه دانست.

مسعود نصرآزادانی خاطرنشان کرد: من به تمام شهروندان تهرانی اطمینان می‌دهم در زمان بهره‌برداری نیز این تونل امتحان خود به لحاظ رفع معضل ترافیک در محدوده و نیز به لحاظ رعایت مسائل ایمنی را به خوبی پس خواهد داد و مایه افتخار کلانشهر تهران خواهد شد.