غار کتله خور باید به محور گردشگری استان زنجان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد در ششمین کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان با تاکید اینکه غار کتله خور یکی از ظرفیتهای بالقوه گردشگری در استان به شمار می رود، افزود: باید از ظرفیتهای موجود در این حوزه استفاده کنیم و باید توجه داشته باشیم که در مرحله اول سرمایه گذاری نباید به دنبال درآمد بود، بلکه باید بیشتر هزینه کرد.

وی ادامه داد: در برای ساخت و تجهیز فاز اول غار کتله خور هزینه ای بیش از پنج میلیارد تومان مورد نیاز است البته برای کسانی که در این خصوص سرمایه گذاری کنند، تسهیلات ویژه نیز در نظر گرفته خواهد شد.

رئوفی نژاد افزود: در سال جاری بیش از 80 هزار نفر از غار کتله خور بازدید کرده اند و این در حالیست که بازدیدکنندگان غارعلی صدر حدود یک میلیون نفر بوده است بنابراین امیدواریم سرمایه گذار مربوط به این حوزه بتواند ظرف یک سال آینده تحول خاصی را در این منطقه ایجاد کند.

استاندار زنجان به طرح کانال تأسیسات بازار زنجان اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح کانال تأسیسات بازار زنجان از جهت سازه، مسائل فنی و عرض و عمق باید همانند بازار کرمان بوده و ارتفاع بازار نیز باید دو متر باشد.

رئوفی نژاد افزود: 50 درصد اعتبار اجرای طرح کانال تأسیسات بازار زنجان از محل اعتبارات استانی و بقیه نیز از اعتبارات مربوط به سازمان میراث فرهنگی تأمین خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به احداث زائرسرا در بقاء متبرکه استان زنجان گفت: باید به امامزاده ها و اماکن مقدس درحوزه گردشگری توجه ویژه ای شود و برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شود.

رئوفی نژاد تصریح کرد: امامزاده ها باید از شرایط و امکانات خاصی برخوردار باشند اما به عنوان مثال بقعه امامزاده یعقوب (ع) حتی از امکانات اولیه نیز برخوردار نیست و برای تجهیز آن باید اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود.

در ادامه جلسه مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه برای ساخت و تجهیز غار کتله خور، مشاورین ذیربط را به سرمایه گذاران معرفی می کنیم، گفت: سرمایه گذاران باید برای اجرای این طرح، پیشنهادات خود را ارائه دهند و همچنین نیروها وساختمان های این منطقه نیز تعیین تکلیف شود.

امیر الهی افزود: تجهیز بقعه امامزاده یعقوب (ع) هزینه بالایی نیاز دارد و تاکنون زیر ساختارها آن فراهم شده است.

وی ادامه داد: وظیفه اخلاقی کلیه دستگاه ها این است که در زمینه بازسازی و تجهیز اماکن مذهبی نقش خود را به خوبی ایفا کنند.