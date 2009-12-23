عملیات حفر تونل در محدوده سی و سه پل از سر گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی اصفهان نگران اخباری هستند که از عمق چند متری خاک این شهر مبنی بر نحوه برخورد دستگاه حفر تونل مترو با پایه های سی و سه پل به گوش می رسد. براساس اطلاعات تقریبا محدودی که در این باره به بیرون درز کرده است دستگاه حفر تونل (TBM) با انحراف از مسیر تونل شرقی خط شمال - جنوب متروی اصفهان پس از عبور از زیر رودخانه زاینده رود در حدود 30 رینگ (طولی معادل 40 متر) در کنار سی و سه پل به اشتباه حفاری شده است.

از زمان وقوع این رخداد در آخرین ماه تابستان امسال و انتشار خبر آن در رسانه ها ادامه پروژه مترو در این مسیر تا کنون متوقف مانده است اما این توقف ناخواسته دستگاه TBM هنوز موجبات توقف نگرانیهای دوستداران میراث فرهنگی در رابطه با سی و سه پل را فراهم نکرده است.

این در حالی است که یکی از اعضای شورای شهر اصفهان در گفتگویی با خبرنگار مهر از آغاز ادامه کار در حفر تونل مترو اصفهان در مسیر چهارباغ ظرف دو تا سه هفته آینده خبر داد. وحید فولادگر با رد موضوع انحراف تونل مترو به سمت پایه های سی و سه پل گفت : مسیری که از ابتدا برای مترو پیش بینی شد در نزدیکی سی و سه پل بود که در بخشی از مسیر به سمت چهار باغ انحرافی پیش آمد که حداکثرعرض انحراف آن 6 متر بوده البته این انحراف نه تنها موجب نزدیکی تونل به پایه های پل نشده است بلکه از آن دور هم شده در حقیقت انحراف موجب رد شدن تونل از پایه ها شده است.

نقشه ای که شرکت آلمانی نقشه بردار پروژه، از انحراف مسیر تونل تهیه کرده بود

البته اظهارات این عضو شورای شهر با اخباری که تا کنون در این زمینه منتشر شده تناقض دارد چرا که پیش از این گفته شده بود انحراف مسیر تونل به سمت پایه های پل بوده است و حتی براساس نظر برخی افراد مطلع این تونل به سمت بالا نیز مقداری انحراف پیدا کرده است.

جلوگیری از دستیابی خبرنگاران به اطلاعات شفاف در رابطه با این بخش تونل مترو اصفهان بیش از پیش بر ابهامات موجود در این زمینه افزوده است

علاوه بر این جلوگیری از دستیابی خبرنگاران به اطلاعات شفاف در رابطه با این بخش تونل مترو اصفهان بیش از پیش بر ابهامات موجود در این زمینه افزوده است. به عنوان مثال برخی گزارشهای افراد محلی حاکی از مشاهده خاکی زرد رنگ در میان خاکهای حفاری شده تونل است که برخی کارشناسان در این زمینه ابراز نگرانی کرده اند این خاک ممکن است ناشی از برخورد مستقیم دستگاه حفار تونل با پایه های پل باشد. از زمان وقوع این حادثه تا کنون نه تنها به خبرنگاران اجازه بازدید از این بخش تونل داده نشده بلکه شواهد نشان می دهد مسئولان شهری و مترو اصفهان حتی اجازه بازدید کارشناسان میراث فرهنگی را نیز از این تونل خبر ساز نداده اند.

عضو شورای شهر اصفهان در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی در رابطه با راههای برون رفت از این وضعیت برای ادامه کار پروژه مترو اظهار داشت : با توجه به اینکه امکان برگشت دستگاه حفار تونل( TBM) وجود ندارد در حال حاضر چند راه حل برای آن می توان متصور شد که کارشناسان در حال بررسی هزینه ها و امکان موفقیت هر کدام از آنها هستند.

مدتی است درون این تونل برای مردم و رسانه ها به مسئله ای راز آمیز مبدل شده

فولادگر تصریح کرد: یکی از راههایی که در این زمینه وجود دارد ایجاد شفت و احداث یک حفره است تا به وسیله آن دستگاه TBM به مسیر اصلی خود برگردانده شود اما اگر در نهایت این کار جواب نداد و مجبور به برگشت دادن دستگاه از مسیر خود شدیم تنها راه مقاوم سازی تونل و برگشت دادن دستگاه است که این کار نیز مشکلات و هزینه های خاص خود را دارد.

البته این عضو شورای شهر در خلال گفته های خود تاکید می کند که مسئله اصلی پیش روی مترو اصفهان و دلیل تاخیر آن نه سی و سه پل و احتمال آسیب رساندن به آن بلکه عدم خرید واگن از سوی دولت است.

با همه این تفاسیر اما راهی که وحید فولادگر مبنی بر ایجاد یک حفره برای اصلاح مسیر دستگاه TBM از آن یاد می کند نیز چندان برای وضعیت سی و سه پل نمی تواند خوشایند باشد چرا که برای این کار به حفره ای با قطر 60 متر و همچنین 18 هزار مترمربع خاکبرداری نیاز است.

با توجه به موقعیت دستگاه TBM در زیر خاک و میزان نزدیکی آن به سی و سه پل می توان پیش بینی کرد در صورت حفر این گودال در خوشبینانه ترین حالت باید بخشی از رمپ سی و سه پل را نیز برای ایجاد آن تخریب کرد و از بین برد.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که مسئولان قطار شهری اصفهان دستگاه TBM مذکور را آلمانی و ساخت شرکتی با نام "هنرکرشت" اعلام کرده اند اما برخی از منابع این دستگاه را دست دوم و بی کیفیت و محل خرید آن را نیز کشور ترکیه می دانند.

در همین حال نیز تلاشهای چندین باره و مکرر خبرنگار مهر جهت برقراری ارتباط با مسئولان سازمان میراث فرهنگی اصفهان و به ویژه اسفندیار حیدری پور رئیس این سازمان برای شنیدن اقدامات و پیگیریهای انجام شده در راستای حمایت از سی و سه پل نیز بی نتیجه ماند.

با توجه به سکوت مسئولان ذیربط دوستداران میراث فرهنگی مجبور هستنند چشم انتظار برنامه های مسئولان شهرداری، شورای شهر و قطار شهری اصفهان که سرنوشت سی و سه پل به تصمیمات آنها گره خورده است بمانند و ببینند آنها در این زمینه چه برنامه ای تدارک دیده اند. آیا در نهایت این شاهکار معماری دوران صفوی که نماد نصف جهان است از این تصمیمات جان سالم به در خواهد برد.

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گزارش: صدرا محقق