بازار نابسامان مرغ در بروجرد/ سود واردات در جیب دلالان

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، معاون استاندار لرستان و سرپرست فرمانداری بروجرد پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه تنظیم بازار این شهرستان از وضعیت نابسامان بازار مرغ در شهرستان بروجرد به شدت انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه محرم و شب یلدا باید وضعیت توزیع مرغ در سطح شهر بروجرد کنترل شود تا مرغ سالم و با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

آریایی افزود: نابسامانی فعلی در توزیع مرغ به دلیل ضعف مرغداران است که در صورت رفع این معضل بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر واردات مرغ به این شهرستان بیان کرد: از سوی دیگر ما نباید به دنبال انحصاری کردن بازار مرغ باشیم و باید در راستای متعادل کردن قیمت اجازه ورود مرغ از استانهای همجوار را نیز بدهیم.

سه تن از مجموع 40 تن مرغ تولید شده در بروجرد مصرف می شود

رئیس کشتارگاه زاگرس شهرستان بروجرد نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات این صنف، عنوان کرد: ما با انحصاری کردن بازار مرغ موافق نیستیم اما باید در زمینه توزیع مرغ در سطح شهرستان کنترل های لازم از سوی متولیان و مسئولان صورت بگیرد.

جلیلی یادآور شد: در حال حاضر این کشتارگاه روزانه 40 تن مرغ گرم تولید می کند که تنها سه تن آن در سطح بروجرد دارای متقاضی است و بقیه این تولید با صرف هزینه های کلان به شهرهای مجاور بروجرد صادر می شود.

وی افزود: اگر متولیان وارد کار شوند این کشتارگاه می تواند حتی روزانه 70 تن مرغ گرم تولید کند و همه نیاز مردم بروجرد را تامین کند.

واردات مرغ واحدهای تولیدی بروجرد را متضرر کرده است

رئیس کشتارگاه زاگرس شهرستان بروجرد یادآور شد: در صورتیکه مسئولان از این کشتارگاه حمایت نکنند این واحد صنفی خسارات زیادی متحمل می شود و مجبور به توقف کار تولید خواهد شد.

جلیلی افزود: اگر تعرفه برای توزیع کننده تعریف شود قیمت مرغ از آن چیزی که در بازار عرضه می شود پایین تر خواهد آمد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل ورود مرغ از اراک به بازار بروجرد و نوسان قیمت بین 100 تا 150 تومان در هر کیلوگرم تمام سود توزیع مرغ به جیب دلالان می رود.

رئیس کشتارگاه زاگرس شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه ما توزیع زیادی در سطح بروجرد نداریم، خواستار نظارت بیشتر مسئولان بر وضعیت توزیع مرغ در بازارهای بروجرد شد.

با انحصاری شدن بازار مرغ موافق نیستیم

رئیس اداره بازرگانی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی بیان داشت: با انحصاری کردن بازار مرغ متعاقبا قیمت این کالا افزایش خواهد یافت و ما نیز با انحصاری شدن این بازار موافق نیستیم.

علی شاهرودی با تاکید بر ضرورت ایجاد اتحادیه مستقل برای مرغداران، بیان داشت: نباید صنف مرغداران را با قصابان گوسفندی و گاوی تداخل داد چرا که اینها با هم همگن نیستند.

وی با اشاره به واردات مرغ از استانهای همجوار افزود: باید برای ساماندهی به قیمتها در بازار مرغ از وارد کردن مرغ بی رویه در بروجرد جلوگیری و نسبت به آن نظارت و کنترل جدی صورت گیرد.

رئیس اداره بازرگانی شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه باید تولید کننده مورد حمایت قرار گیرد، بیان داشت: قیمت گذاری مرغ باید نیز در سطح شهرستان باید به روز بوده نه اینکه متاثر از بازارهای استانهای دیگر باشد.

شاهوردی بیان کرد: ما مخالف ورود مرغ از شهرهای مجاور نیستیم چرا که از بروجرد نیز به شهرهای دیگر مرغ صادر می شود و این امر یک تبادل متعادل است اما باید واردات مرغ به این شهر ضابطه مند و با نظارت کامل باشد.

به هر حال به نظر می رسد باید سیاستهایی اتخاذ شود که بازار مرغ در شهرستان بروجرد علاوه بر اینکه منحصر به یک تولید کننده خاص نشود زمینه واردات بی رویه از استانهای دیگر نیز محدود شود تا دست دلالان از بازار مرغ این شهرستان کوتاه شود.