درصد بالایی از بیمارستانهای کشور فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی وزارت کشور، مهندس مصطفی محمدنجار روز سه شنبه در نشست شورای عالی مدیریت بحران از برگزاری دوره آموزش برای مدیران ارشد کشور از جمله وزرا، مسئولان سازمان و دستگاهها، استانداران و اعضای شورای عالی مدیریت بحران خبر داد.

وزیر کشور با اشاره به تاکید رئیس جمهوری درباره توجه به حوادث و بلایای طبیعی و مدیریت بحران در حوادث اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران جزء 10 کشور اول جهان از لحاظ حادثه خیز بودن است، تمامی دستگاهها باید از همه جهات در زمانهای مختلف آمادگی مقابله با حوادث و بلایای طبیعی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید طراحی عمیق و فکر اساسی برای مقابله با حوادث و بلایایی طبیعی در کشور صورت بگیرد، تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران بنا به دستور رئیس جمهوری و برای هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها در شرایط خاص و اضطراری تشکیل شده و همه دستگاه‌ها باید با سازمان مدیریت در بحرانها هماهنگی کاملی داشته باشند.

محمدنجار با اشاره به اینکه ظرفیت قانونی بالایی در کشور برای پیشگیری و مقابله با حوادث در کشور ایجاد شده است، گفت: آیین‌نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران که در هفته گذشته در دولت به تصویب رسید، 14 کارگروه دارد و 22 وزارتخانه عضو آن هستند.

نجار در حاشیه جلسه شورای عالی مدیریت بحران با بیان اینکه ایران جزء 10 کشور حادثه خیز دنیاست، اظهار کرد: از 40 حادثه طبیعی، ایران 34 نوع آن را تجربه کرده و شهر تهران نیز با پنج نوع تهدید از جمله زلزله روبرو است.

نجار با اشاره به اینکه ریاست شورای عالی مدیریت بحران را رئیس جمهوری به عهده دارد، بیان کرد: قائم مقام این شورا نیز وزیر کشور است و در دو ماه اخیر دو جلسه تشکیل داده‌ایم.

وزیر کشور با اشاره به مباحث و مصوبات دومین جلسه شورای عالی مدیریت بحران گفت: یکی از راهبردهایی که در این جلسه مطرح شد توجه به طرح جامع بیمه حوادث مبتنی بر طرح جامع امداد و نجات در کشور است که براساس آن در موضوعات مختلف مانند خشکسالی و بیمه محصولات کشاورزی و یا بیمه منازل مسکونی این طرح اجرا خواهد شد.

محمدنجار با اشاره به اینکه در مانور کرامت مشخص شد که برخی دستگاهها در امر مدیریت بحران نارسایی‌ و ضعفهایی دارند، خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اعتبار جدیدی را پیش‌بینی کنیم تا در صورت موافقت دولت و مجلس نارسایی‌های دستگاه‌ها برطرف شود.

وزیر کشور یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این جلسه را مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها در سراسر کشور اعلام کرد و تصریح کرد: درصد بالایی از بیمارستانهای کشور نیاز به بازسازی و مقاوم‌سازی دارند و ما تصمیم داریم که همچون طرح مقاوم‌سازی مدارس که چهار هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است اعتبار کافی برای مقاوم‌سازی بیمارستانها را نیز به دولت پیشنهاد کنیم.

وی بر ضرورت آمادگی و هماهنگی همه دستگاهها در امر پیشگیری و مقابله با بحران تاکید کرد و گفت: برای افزایش آمادگی استانها آموزشهایی در 18 استان برگزار شد که در 12 استان دیگر نیز در آینده نزدیک برگزار خواهد شد و در آن وقوع بحران و مقابله با آن شبیه ‌سازی خواهد شد.

وزیر کشور همچنین از اجرای طرح آموزش ملی مقابله با بحران در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در این طرح اعضای شورای عالی مدیریت بحران، وزرا و فرماندهان نظامی و انتظامی حضور خواهند داشت.