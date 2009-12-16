آلبوم دونوازی گیتار کلاسیک منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این آلبوم قطعاتی از آهنگسازانی چون"یوهان کاسپار مرئز"، "فرانسیس کلچینا"، "لینجا خایمه"، "سیاوش بیضایى"، "امیلیو پوخل"، "مائورو جولیانى"، "توماس فور"، "مانوئل پنیا"، "دومنیکو چیمارز"، "دوشان بگدانویچ" و "لوئیز بنفا" اجرا شده است.

پیمان فخاریه از سال ۱۳۷۲ گیتار کلاسیک را آغاز کرد و از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ استاد گیتار دانشگاه هنر بود. وى اکنون به تدریس، نوازندگى و آهنگسازى گیتار کلاسیک اشتغال دارد و تاکنون بیش از 50 قطعه براى گیتار کلاسیک نوشته است. کتابی به‏ نام 5 قطعه براى گیتار کلاسیک نیز از او به چاپ رسیده است.

لیلی مرتضوی نیز دیپلم گیتار نوازی خود را از ترینیتی کالج لندن دریافت کرده و سال 1387 نیز جایزه اول گیتار نوازی را از جشنواره موسیقی محله(که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری برگزار شده بود) را دریافت کرد.