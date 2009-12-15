کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان اظهار داشت: در این کتابخانه 39 هزار جلد کتاب در 17 هزار عنوان و دو هزار پایان نامه و تحقیق و پژوهش نگهداری می شود.

وی گفت: پژوهشگران و دانش آموزان محقق می توانند از این کتابخانه تحت وب در راستای ارتقا سطح دانش خود استفاده کنند.

فتحی افزود: در سال جاری 12 هزار و 820 دانش آموز پژوهشگر و مخترع در این پژوهشکده در حال فعالیت هستند.

وی همچنین تعداد معلمان پژوهنده کرمانی را نیز شش هزار و 673 نفر ذکر کرد و گفت: در استان کرمان 18 پژوهشسرا دانش آموزی وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش کرمان گفت: تاکنون 100 رتبه در رقابتهای علمی معتبر ملی و بین المللی توسط پژوهشگران آموزش و پرورش کرمان کسب شده است و پنج کتاب و مقاله معتبر علمی نیز توسط این افراد به چاپ رسیده است.