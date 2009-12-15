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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان راه اندازی شد

کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش کرمان از راه اندازی کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان با 39 هزار جلد کتاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کتابخانه دیجیتال پژوهشکده کرمان اظهار داشت: در این کتابخانه 39 هزار جلد کتاب در 17 هزار عنوان و دو هزار پایان نامه و تحقیق و پژوهش نگهداری می شود.

وی گفت: پژوهشگران و دانش آموزان محقق می توانند از این کتابخانه تحت وب در راستای ارتقا سطح دانش خود استفاده کنند.

فتحی افزود: در سال جاری 12 هزار و 820 دانش آموز پژوهشگر و مخترع در این پژوهشکده در حال فعالیت هستند.

وی همچنین تعداد معلمان پژوهنده کرمانی را نیز شش هزار و 673 نفر ذکر کرد و گفت: در استان کرمان 18 پژوهشسرا دانش آموزی وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش کرمان گفت: تاکنون 100 رتبه در رقابتهای علمی معتبر ملی و بین المللی توسط پژوهشگران آموزش و پرورش کرمان کسب شده است و پنج کتاب و مقاله معتبر علمی نیز توسط این افراد به چاپ رسیده است.

کد مطلب 1001068

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