جایگاه حقیقی مرمت کاران میراث فرهنگی در سیستم اداری مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علیرضا بهرمان ظهر سه شنبه در دومین روز همایش کشوری دوسالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی و تزئینات وابسته در مجتمع وزارت کشور گفت: این همایش دارای 27 سخنرانی مرتبط با حوزه اشیا تاریخی و فرهنگی در سالن همایش و برپایی نمایشگاه پوسترهای پژوهشی در سالن جنبی که شامل 23 پوستر است، خواهد بود.

وی در خصوص اهداف همایش اظهار داشت: تمام همایشهای مرمت یک هدف کلان را دنبال می کنند تا مرمت گران بتوانند با حضور در کنار یکدیگر به تبادل اطلاعات پرداخته و به سیاست های واحد در حوزه مرمت برسند.

بهرمان تصریح کرد: از دیگر اهداف همایش حرکت به سمت تشکیل انجمن مرمتگران است تا از این طریق بتوانند به نیازهای ضروری حوزه مرمت مانند تدوین منشور مرمت دست یابند.

وی مشکل عمده مرمت گران را دارا نبودن جایگاه حقیقی در سیستم اداری کشور دانست و افزود: طی چند سال گذشته با مشخص شدن جایگاه مرمتگران در سیستم اداری و گسترش این رشته در دانشگاه ها باعث شده اکنون شاهد کمیت نسبتا بالایی از فارغ التحصیلان باشیم.

بهرمان اذعان داشت: نبود انجمن مرمت گران کشور از دیگر مشکلات این قشر است که در این همایش نیز بر این مسئله تاکید داریم.

وی با بیان اینکه هفت دوره همایش در تهران و یک دوره در اصفهان برگزار شده است، گفت: اصفهان به لحاظ داشتن دانشگاه هنرخود به عنوان مرکز مرمتی محسوب می شود در حالی که مازندران با وجود کمیت آثار تاریخی به خصوص در حوزه برج مقبره ، فاقد دانشگاه هنر است و لزوم ایجاد دانشگاه هنر در استان مشهود است.

قائم مقام دبیر همایش خاطرنشان کرد: این همایش میزبان 250 میهمان است و 88 مقاله دریافت کرده که از این میان 24 مقاله قابل ارائه هستند.

وی تصریح کرد: اعضای هیئت علمی ، کارشناسان میراث فرهنگی ،اساتید دانشگاه ها و دانشجویان از سراسر کشور در این همایش حضور دارند که بیشترین حضور مربوط به دانشگاه هنر اصفهان است.

این همایش تا 25 آذر ماه ادامه دارد.