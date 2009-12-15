به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله که سال هجدهم انتشار خود را می‌گذراند مطالب متنوعی از جمله مقاله، شعر و داستانهایی به زبانهای فارسی و گیلکی به چاپ رسیده است.

مطلب"در یک خانه و با هم" از محمد تقی پوراحمد جکتاجی صاحب‌ امتیاز و مدیر مسئول و همچنین یادداشتی از هوشنگ عباسی سردبیر "گیله‌وا" از جمله نوشته‌های خواندنی این شماره از ماهنامه محسوب می‌شوند.

شادی پیروزی، اکبر اکسیر، دکتر مجید بهره‌ور، عباس مهری آتیه، سمیرا بزرگی،‌ محب الله پرچمی و مسعود پورهادی از نویسندگانی هستند که با این مجله همکاری کرده‌اند.

شعرهای شاعرانی چون محسن احمدی‌ زاده، محمدرضا امیدوار، محمد بشرا و اکبر ستوده و همچنین داستانهای علیرضا بشردوست و مهاپا از دیگر بخشهای شایان توجه گیله‌واست.

"موسیقی گیلان مکتبی ‌است به وسعت تاریخ" مصاحبه با محمد رنجبر نوازنده و مدرس تار و سه‌تار و چند مقاله درباره شیون فومنی شاعر مطرح و فقید گیلانی از آثار خواندی این شماره به شمار می‌آیند.

در یادداشت سردبیر می‌خوانیم: در رشت از هر تیره و قومی ساکن هستند که با یکدیگر تعامل خوبی دارند و مردم صبور و مهربان و کم توقعی هستند. به همین جهت چیزی از مسئولین طلب نمی‌کنند و آنها را به حال خود می‌گذارند. آیا باید برای این شهر و مردم آن مرثیه سردهیم که آن‌چه را داشته‌اند قدرش را نداشته‌اند و همه زیبایی‌های این شهر را از دست داده‌اند و می‌دهند؟

نشریه گیله‌وا در 60 صفحه منتشر شده ‌است.

