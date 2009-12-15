جایزه لژیون افتخار فرانسه به فیلمساز چینی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جیا ژانگ که به واسطه ارائه خدمات به جهان سینما به این عنوان افتخاری نائل شد. ژانگ که از سال 1995 حرفه کارگردانی را آغاز کرد و فیلم "جیب‌بر" او سال 1997 مورد ستایش مجله فرانسوی کایه دو سینما قرار گرفت.

اروه لادسو سفیر فرانسه در چین در مراسمی که برای اهدای نشان لژیون افتخار به ژانگ‌که برگزار شد گفت: او هنرمندی مستعد است که استعدادش موجب شکوفایی و ترویج فرهنگ چینی در عرصه جهانی شده است. ژانگ که نیز گفت که از فیلمسازان بزرگ سینمای فرانسه همچون ژان لوک گدار و روبر برسون تاثیر فراوان پذیرفته است.

او سال 2007 رئیس هیات داوران بخش سینه فونداسیون کن بوده است. ژانگ که سال 2006 با فیلم "زندگی بیجان" برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز شد. از دیگر افتخارات او می‌توان به نامزدی نخل طلای جشنواره کن در سال‌های 2002 برای "لذت‌های ناشناخته" و 2008 برای "24 شهر" اشاره کرد.