تعداد زیادی دانشجوی نخبه در دانشگاه های پیام نور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم اثنی عشری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران دانشگاه های پیام نور مازندران در باشگاه برق ساری افزود: دانشگاه پیام نور مازندران در شرایط مناسبی بوده به طوری که هشت مخترع در رده کارشناسی و تعداد زیادی پژوهشگر در خصوص ارائه مقالات پژوهشی دارد.

وی تصریح کرد: گستردگی دانشگاه پیام نور از عوامل مهم پرورش تعداد زیادی پژوهشگر و مخترع است.

اثنی عشری ابراز داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان یک ابردانشگاه است که قریب به یک میلیون دانشجو در سطح کشور دارد.

وی با اشاره به اینکه 800 دانشجوی دوره دکترا در پیام نور کشور تحصیل می کنند، افزود: دانشگاه پیام نور مازندران دارای 16 هزار دانشجو است.

معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور مازندران نیز گفت: دانشگاه پیام نور رویکرد جدیدی در راستای فعالیتهای پژوهشی داشته است.

سیامک فیروزیان تصریح کرد: در طول دو سال گذشته 255 مقاله در استان به چاپ رسیده و 10 اختراع ثبت، 54 طرح پژوهشی تصویب شده و 9 طرح پژوهشی نیز خاتمه یافته است.

وی به برگزاری هشت کارگاه آموزشی و پژوهشی طی دو سال اخیر اشاره کرد و افزود: دو همایش کشوری و دو همایش استانی نیز از جمله اقدامات معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور استان است.

در این مراسم از هشت دانشجوی مخترع و پژوهشگر ، 22 نفر اعضای هیئت علمی و دو نفر از کارکنان پژوهشگر دانشگاه پیام نور تجلیل شد.

بهرنگ بهروز، حسن کدخدایی، اکبر رزاقی، الهام بشارنده، آتنا حسین پور، نسیبه علیزاده، روح الله جانبازی و سلمان داداش پور دانشجویان مخترع و پژوهشگری بودند که از آنها تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم از دو پژوهشگر و مخترع برتر استانی به نامهای نسیبه احمدی که بیش از 10 اختراع در کارنامه خود دارد و اسماعیل یساری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران نیز تقدیر شد.