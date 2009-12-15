همچنان مدیرعامل باشگاه مس کرمان هستم/ دنبال پست و مقام نیستم

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ماموریتم در باشگاه مس کرمان به پایان رسیده است اما تا زمانیکه مهندس اردبیلی در خصوص ادامه فعالیتم در باشگاه یا حضورم در سمتی دیگر اظهارنظر نکند، به همکاری‌ام به عنوان مدیرعامل با باشگاه مس ادامه خواهم داد.

وی اضافه کرد: اگر مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کند در سمتی دیگر به فعالیت خود ادامه می دهم زیرا بنده دنبال پست و مقام نیستم و به چنین مسائلی فکر نمی کنم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان خاطرنشان کرد: در نشستی که طی امروز یا فردا با مهندس اردبیلی خواهم داشت، وضعیت نهایی‌ام مشخص خواهد شد.