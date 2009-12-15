استفاده طالبان از سلاحهای اسرائیلی/ دخالت عوامل خارجی در حوادث پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر "فایز حمد" سفیر پاکستان در تونس در گفتگو با روزنامه الشروق چاپ این کشور اظهار داشت : دستگاه امنیتی اخیرا تسلیحات ساخت اسرائیل را در پاکستان کشف و ضبط کرده است که به صورت غیرقانونی وارد این کشور شده است.

وی با اشاره به پشتیبانی عوامل خارجی از گروه های تروریستی در انجام حملات تروریستی داخل پاکستان گفت: بیشتر تسلیحاتی که در دست گروه های تروریستی در پاکستان یافت می شود، ساخت اسرائیل و هند است.

سفیر پاکستان در تونس بر روابط دیپلماتیک با افغانستان تاکید کرد.

پیش از این منابع خبری با اشاره به تداوم جنگ در افغانستان، از سود میلیونی شرکتهای تسلیحاتی رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.