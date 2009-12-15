یک ایرانی در فهرست استعدادهای سینمای جهان 2009

به گزارش خبرنگار مهر، نشریه اسکرین دیلی در روزهای پایانی سال 2009 فهرستی از استعدادهای برگزیده خود در این سال را معرفی کرد. در این فهرست نام نادر تکمیل‌همایون فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه که امسال با فیلم " تهرون" در جشنواره‌های بین‌المللی درخشید نیز دیده می‌شود.

گابوری سیدیبه بازیگر 24 ساله "پرشس"، هاوانا مارکینگ که مستند "ستاره افغان" او در فهرست فیلم‌های خارجی اسکار امسال به چشم می‌خورد، اران کریوی فیلمنامه‌نویس و کارگردان فیلم انگلیسی "شیفتی"، کیتی جارویس بازیگر جوان فیلم "مخزن ماهی" و کری فوکوناگا فیلمساز ژاپنی "بدون عنوان" که در جشنواره‌های مهم جهانی حضوری پررنگ داشت از دیگر چهره‌های معرفی شده از سوی اسکرین به عنوان استعدادهای سال 2009 سینمای جهان به شمار می‌روند.

از دیگر نام‌های حاضر در این فهرست می‌توان به طاهر رحیم بازیگر عرب‌تبار فیلم "یک پیشگو" ساخته تحسین‌شده ژاک اودیار، کری مولیگان بازیگر فیلم "یک آموزش"، تام فورد کارگردان آمریکایی فیلم "مرد مجرد"، کامن کالف کارگردان بلغاری "بازی‌های شرقی" و وارویک تورنتن کارگردان فیلم استرالیایی "سامسون و دلیله" اشاره کرد.