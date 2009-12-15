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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

کان از لمن خواست از فوتبال کناره گیری کند

کان از لمن خواست از فوتبال کناره گیری کند

اولیور کان از ینس لمن دروازه بان اشتوتگارت خواست به دلیل وقایعی که بتازگی روی داده و فعالیت او را دچار مشکل کرده، از فوتبال کناره گیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کان و لمن در چند سال گذشته رقابت تنگاتنگی برای پوشیدن پیراهن شماره یک آلمان داشتند اما در سال 2006 و در جریان رقابت‌های جام جهانی بین آنها صلح و آشتی برقرار شد. دو سال بعد کان در سن 40 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد اما لمن تا پس از 40 سالگی همچنان به کار خود ادامه می دهد.

کان در گفتگو با روزنامه Az اظهار داشت: شاید برای او بهتر باشد که از فوتبال کناره گیری کند. کسی از کجا می داند شاید این کناره گیری به نفع او تمام شود. ینس دروازه بان خوبی است اما باید ببینیم مدیران اشتوتگارت در این خصوص چه فکری می کنند. آنها باید فکر کنند و ببینند آیا این دروازه بان به تیم‌شان کمک می کند و یا به مجموعه آنها صدمه وارد می کند.

کد مطلب 1001117

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