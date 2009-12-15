راه اندازی دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی عصر سه شنبه در مراسم هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به برنامه های کلان این دانشگاه در حوزه آموزش و پژوهش اضافه کرد: راه اندازی دوره هایی که منجر به مدرک مشترک با دانشگاههای خارجی شود، توسعه پردیس بین الملل و فراهم کردن امکان بازدید دانشمندان ممتاز بین المللی از دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر برنامه هایی است که در این حوزه انجام می گیرد.

وی از توسعه فضای فرهنگی دانشگاه با تاکید بر اخلاق حرفه ای و تاسیس دانشکده های جدید از جمله دانشکده های مجازی، کارآفرینی و تغذیه خبر داد و گفت: ایجاد شبکه آموزش در دانشکده های مختلف، گسترش زیر ساخت و جذب منابع مالی از جمله برنامه های کلان آموزش است.

برگزاری جشنواره های دانشجویی

لاریجانی به ایجاد دوره های بین رشته ای در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: توجه به MD Ph.D و شرکت دادن اعضای هیئت علمی در برنامه هایی که منجر به کسب درجه در آموزش پزشکی می شود و برگزاری جشنواره های دانشجویی از جمله برنامه هایی است که برای توسعه آموزش درنظر گرفته شده است.

وی از ترسیم نقشه جامع علمی علوم پایه در این دانشگاه خبر داد و گفت: این کار در حوزه علوم بالینی نیز انجام می گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به توسعه پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: فعالیت هایی در حال انجام است که بتوانیم منابع لازم برای این توسعه کسب کنیم.

برنامه ریزی برای جذب بودجه ناشی از قانون یک درصد

وی با اشاره به برنامه های کلان دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه پژوهش از آماده شدن این دانشگاه برای جهش دوم در این عرصه خبر داد و گفت: جذب منابع در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است و در این راه باید بودجه یک درصد که در حمایت از پژوهش مصوب شده را با راهکارهای موثر جذب کنیم. درست است که پزشکی نمی تواند همچون صنعت این بودجه را جذب کند اما راهکارهایی باید برای این موضوع طراحی شود.

راه اندازی کرسی های پژوهشی

لاریجانی از فراهم شدن شرایط دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش، جذب Post Doc از داخل و خارج کشور به عنوان برنامه های مهم پژوهشی دانشگاه نام برد و گفت: با توجه به اینکه نیمی از دانشجویان دکتری تخصصی کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند باید تلاش بیشتری از خود بروز دهند تا فاصله موجود علمی را که چندان هم کم نیست، از میان ببرند.

وی از راه اندازی کرسی های پژوهشی برای استفاده از توان پژوهشی اساتید پیشکسوت دانشگاه خبر داد و گفت: بر این اساس اساتید فعالیتهای پژوهشی موثری در قالب زمانی مشخص به دانشگاه ارائه می دهند.

تاسیس 4 پژوهشگاه اصلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از تهیه نقشه 4 پژوهشگاه اصلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: این پژوهشگاه ها در حوزه های بالینی، علوم پایه، جراحی و بهداشت راه اندازی می شوند.