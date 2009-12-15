به گزارش خبرگزاری مهر، خداخواست زارعی با بیان اینکه هم اکنون حدود چهار هزار و پانصد کیلومتر خطوط لوله فشار قوی و تعداد 8 تأسیسات تقویت فشار گاز در سطح منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران در مدار بهره برداری قرار دارد، گفت: در حال حاضر مدیریت و راهبری انتقال پایدار گاز طبیعی در سطح استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد از طریق این منطقه عملیاتی انجام می شود.

وی با اشاره به انجام عملیات انشعاب گیری گرم (هات تپ) خطوط انتقال گاز در سطح استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری توسط منطقه 5 تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون 35 مورد عملیات هات تپ (انشعاب گرم از خطوط لوله) برای مناطق مختلف انجام شده است.

این مقام مسوول با اشاره به این که تعداد 288 ایستگاه شیر بین راهی اتوماتیک و غیر اتوماتیک و بیش از یکصد سامانه حفاظت کاتدی در مسیر خطوط لوله گاز در سطح منطقه 5شرکت انتقال گاز ایران فعال است، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 850 کیلومتر نشت یابی در مسیر خطوط لوله مناطق 5 و 10 انجام شده و همچنین به علت گستردگی محدوده عملیاتی 6 مرکز بهره برداری خطوط لوله در شهرهای شیراز، نورآباد، فراشبند، لامرد، جهرم و آباده در حال فعالیت است.

سرپرست منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران در تشریح مهم ترین اقدامات برای انتقال پایدار گاز طبیعی در فصل زمستان توضیح داد: بر اساس برنامه زمان بندی تعریف شده در 6 ماه ابتدایی امسال کلیه برنامه های پیش بینی شده تعمیرات توربوکمپرسورهای تأسیسات تقویت فشار گاز منطقه انجام شده، ضمن آن که عملیات نصب یک ایستگاه شیر خودکار بین راهی و کنار گذرهای آن در کیلومتر 216 خط لوله 56 اینچ سوم سراسری نیز اجرا شده است.

آخرین اقدامات پیشگیرانه برای انتقال در زمستان

وی با اشاره به اتصال نهایی یک هزار و 300 متر لوله 56 اینچ کلاس "D" در مجاورت تأسیسات تقویت فشار گاز و یارد تعمیراتی فراشبند اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح افزایش پایداری انتقال گاز و ضریب ایمنی عملیات بوده است.

زارعی با بیان این که برای اجرای طرح های پیشگیرانه زمستانی همچنین اتصال خط لوله 30 اینچ دالان به خط لوله 56 اینچ دوم سراسری با هدف برداشت و انتقال گاز تولیدی پالایشگاه فراشبند از طریق دو خط لوله سراسری دوم و سوم سراسری، تبیین کرد: در همین راستا عملیات تعویض IJ خط لوله 30 اینچ گاز کازرون به شیراز به دلیل رفع مشکلات عملیاتی پیش آمده نیز انجام شده است.

سرپرست منطقه 5 شرکت انتقال گاز ایران افزود: همچنین عملیات تعویض و Sleeve گذاری خط لوله 16 اینچ گاز بید بلند به شیراز در 30 نقطه که به علت طول عمر زیاد دچار خوردگی شدید بود نیز با موفقیت به پایان رسیده است.

به گفته این مقام مسئول، تعمیرات کلی دو عدد اسکرابر تأسیسات تقویت فشار گاز بعثت (خط لوله دهم) که در نوع خود در سطح شرکت بی نظیر بوده، بازرسی اقلام مکانیکی موجود در کلیه تأسیسات تقویت فشار گاز و مراکز بهره برداری و رفع عیب آن ها، تعویض شیرهای گاز در گردش (Recycle) تأسیسات تقویت فشار گاز بعثت (خط لوله دهم)، تعویض Sensor Vibration (حس گرهای لرزشی) کلیه واحدهای تأسیسات تقویت فشار گاز خاوران، تعمیر Volute کمپرسور واحد چهارم تأسیسات تقویت فشار گاز خاوران و ساخت ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله در نقاط آسیب پذیر برای ایمن کردن خطوط گاز از دیگر اقدامات مهم انجام شده بوده است.