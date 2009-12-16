144 هزار و 565 مورد کودک آزاری طی 6 ماه گذشته در ایران ثبت شده است

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رسیدگی به مشکلات کودکان و آزارهایی که از سوی والدین و یا هر گروه دیگر به آنان وارد می شود از جمله اهداف و برنامه های بهزیستی است و در صورتی که پس از بررسی مشخص شد که والدین صلاحیت نگهداری کودک را ندارند با حکم دادگاه کودک برای نگهداری کوتاه مدت و یا طولانی مدت به بهزیستی سپرده می شود.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه براساس قانون افراد تا سن زیر 18 سال کودک محسوب می شود، اظهار داشت: حمایتهای سازمان بهزیستی از کودکان آسیب دیده از طریق مراکز اورژانس اجتماعی، مراکز خانواده و کودک، خط تلفن 123 و خدمات سیار اورژانس اجتماعی صورت می گیرد که می توان از طرق مختلف در مورد آزار و اذیت کودکان با کارشناسان ما تماس برقرار کرد.

براساس قانون هنگامی که تماسی با خط تلفن کودک آزاری (123) صورت می گیرد و یا مراجعه حضوری در مورد آزار کودکان انجام می شود، کارشناسان بهزیستی موارد منعکس شده را بررسی می کنند و پس از آن برای تعیین مدت نگهداری به دادگاه ارجاع داده می شود و مراجع قضایی تصمیم می گیرند که کودک برای مدت کوتاه و یا طولانی در مراکز بهزیستی نگهداری شود.

به گفته موسوی چلک اولویت اول در مورد کودکان، بازگشت به خانه است و کارشناسان تمام تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند در غیر این صورت کودک در مراکز بهزیستی نگهداری می شود.

مدیر کل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با اشاره به اینکه براساس آمارهای موجود خشونتهای خانگی و آزار جسمی جزء بیشترین آزار کودکان محسوب می شود، افزود: طی 6 ماه اول سال جاری 144 هزار و 565 تماس با خط 123 برقرار شده این درحالی است که کل تماسهای سال گذشته 52 هزار تماس بوده است.

این کارشناس ارشد سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه بیشتر آزارهای کودکان در سنین زیر 5 سال رخ می دهد، تاکید کرد: افزایش آمار تماسهای کودک آزاری به دلیل اعتماد مردم به منابع اجتماعی و همچنین افزایش آگاهی عمومی بوده است و این امر به هیچ وجه نشاندهنده رشد آسیبهای اجتماعی نیست.