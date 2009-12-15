  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۴

تعیین تکلیف نهایی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در جلسه چهارشنبه

تعیین تکلیف نهایی لایحه هدفمندی یارانه‌ها در جلسه چهارشنبه

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از تعیین تکلیف نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در جلسه چهارشنبه کمیسیون ویژه مجلس باحضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان خبر داد.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: در جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس که عصر دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان برگزار شد، دو مورد از ابهامات شورای نگهبان به لایحه هدفمندکردن یارانه ها رفع و یک مورد نیز به جلسه چهارشنبه این کمیسیون موکول شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه کمیسیون ویژه مجلس، علیزاده نماینده شورای نگهبان ابهامات این شورا به لایحه هدفمندکردن یارانه ها را مطرح کرد و سپس اعضای این کمیسیون به بررسی این موضوع پرداختند.

فرزین اعلام کرد: براساس تصمیم این کمیسیون، موضوع تعیین قیمت آب ، برق و گاز در لایحه هدفمند کردن یارانه ها رفع ابهام شد، اما ابهام مغایرت مواد 12 و 15 این لایحه در این جلسه ( بحث تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای رفع اختلاف دولت و مجلس) مطرح نشد. برهمین اساس، مقرر شد در جلسه چهارشنبه کمیسیون تعیین تکلیف شود.

البته محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز در گفتگو با مهر با اشاره به موضوع ابهام شورای نگهبان در مورد تعیین قیمت آب، برق و گاز در لایحه که قرار بود به صورت پلکانی و تدریجی افزایش پیدا کند افزود: برای رفع ابهام این بخش مقرر شد که دولت قیمتها را بر اساس 4 عامل "مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف" دولت قیمتها را تعیین کند.

در همین حال، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: براساس توافقات انجام شده با کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس، قرار است نمایندگان به اصلاح لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها رای مثبت دهند تا مقصود نهایی حاصل شود.

شورای نگهبان در روزهای گذشته با وارد کردن سه ابهام به لایحه هدفمندکردن یارانه ها، آن را به مجلس برگشت زده است.

کد مطلب 1001126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها