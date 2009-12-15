محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: در جلسه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس که عصر دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان برگزار شد، دو مورد از ابهامات شورای نگهبان به لایحه هدفمندکردن یارانه ها رفع و یک مورد نیز به جلسه چهارشنبه این کمیسیون موکول شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه کمیسیون ویژه مجلس، علیزاده نماینده شورای نگهبان ابهامات این شورا به لایحه هدفمندکردن یارانه ها را مطرح کرد و سپس اعضای این کمیسیون به بررسی این موضوع پرداختند.

فرزین اعلام کرد: براساس تصمیم این کمیسیون، موضوع تعیین قیمت آب ، برق و گاز در لایحه هدفمند کردن یارانه ها رفع ابهام شد، اما ابهام مغایرت مواد 12 و 15 این لایحه در این جلسه ( بحث تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها برای رفع اختلاف دولت و مجلس) مطرح نشد. برهمین اساس، مقرر شد در جلسه چهارشنبه کمیسیون تعیین تکلیف شود.

البته محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس نیز در گفتگو با مهر با اشاره به موضوع ابهام شورای نگهبان در مورد تعیین قیمت آب، برق و گاز در لایحه که قرار بود به صورت پلکانی و تدریجی افزایش پیدا کند افزود: برای رفع ابهام این بخش مقرر شد که دولت قیمتها را بر اساس 4 عامل "مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف" دولت قیمتها را تعیین کند.