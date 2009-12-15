رئیس انجمن کتابخانه های عمومی مشهد به عنوان برتری کشور دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد سادات فاطمی ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مشهد افزود: انجمن کتابخانه های عمومی می تواند نقش کلیدی در پیشرفت و گسترش کتابخانه ها داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، به موقعیت ممتاز مشهد در بحث فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و گفت: این استان با وجود وسعت و جمعیت زیاد در بین سایر استانها که وسعت و جمعیت کمتری نسبت به آن دارند دارای زیرساختهای دولتی اندک است با این حال از نظر تعداد اعضا و جذب مخاطب در بین استان های کشور وضعیت مطلوبی دارد.

وی وجود قشر فرهنگ دوست و فرهنگی را در این استان از علل جذب مخاطب عنوان کرد و گفت: باید با زیباسازی و بازسازی کتابخانه ها گام موثرتری در راستای جذب مخاطب در این استان برداشت.

در ادامه حسن موحدیان فرماندار مشهد، با ابراز تاسف از ارتباط نداشتن اعضای سازمان آموزش و پرورش با این انجمن افزود: کتابخانه های مدارس باید با این انجمن در ارتباط باشند تا بتوان آنان را فعال کرد و هر ماه از چند کتابخانه بازدید کرد.

وی از بازرسی کتابخانه های ادارات در ماه های آینده خبر داد و افزود: در صورتی که سازمان ها از کتابخانه های خود استفاده نکنند و اعضای آن فعالیتی نداشته باشند کتاب های این کتابخانه ها به بخش کتابخانه های عمومی منتقل خواهد شد.

فرماندار مشهد خاطرنشان کرد: اگر در بین کتابخانه های عمومی، کتابخانه ای طی سال آینده بیشترین مخاطب را جذب نماید به این کتابخانه از سوی فرمانداری سکه اهدا خواهد شد.

وی گفت: با مجوز استاندار خراسان رضوی تجهیزات زاید رایانه ای ادارات و سازمان های این استان در اختیار کتابخانه های عمومی قرار میگیرد تا از این تجهیزات در کتابخانه های روستاهای این استان استفاده شود.

امسال در زمینه خرید تجهیزات، بازسازی و زیباسازی، هزینه های فرهنگی، عمرانی هزینه های جاری سه میلیارد و 830 میلیون ریال در کتابخانه های عمومی این استان هزینه شده که سهم نیم درصدی شهرداری با 350 میلیون تومان هنوز به این سازمان پرداخت نشده است.