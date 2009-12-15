هدف درخواست مجوز جدا شدن صف اصلاحات از اغتشاشگران است / تابع رهبر انقلاب هستیم

محمدجواد حق شناس درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست مجوز از سوی دبیرکل حزب اعتماد ملی برای انجام راهپیمایی ، اظهارداشت: درخواست مجوز برای راهپیمایی درخواستی از سوی مجموعه اصلاح طلبان و مشخصا مجمع روحانیون مبارزو سایر تشکلها و شخصیتهای اصلاح طلبی بود که در پی واکنش به اهانت نسبت به شخصیت و تصویرحضرت امام (ره) انجام شد.

وی افزود: این اقدام اصلاح طلبان در راستای پاسخ به دعوت رهبرمعظم انقلاب، مراجع عظام ومردم درخصوص اعلام تبری وصف بندی مشخص جریان اصلاح طلب و وفادار به انقلاب وقانون اساسی نسبت به جریان ساختارشکنان ومخالفینی که مبانی اسلام وانقلاب اسلامی را قبول ندارند، است.

مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی گفت: درمجموع این درخواست بنوعی پاسخ به درخواست رهبری ومراجع است و انتظار می رود که مسئولان کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور جواب مناسبی جهت ارائه مجوز دهند.

وی همچنین درباره برخی عوامل نفوذی که ممکن است در راهپیمایی مذکورمجددا اقدام به ساختارشکنی کنند، نیز گفت: قطعا گروه درخواست کننده ضمانت راهپیمایی آرام را خواهد کرد و پاسخگوی همه حوادث احتمالی خواهند بود.

مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت توقیف روزنامه اعتمادملی، اعلام کرد: در 41 پرونده تشکیل شده برای این روزنامه بالغ بر 50 شکایت صورت گرفته که به بنده نیزتفهیم اتهام شده است.

حق شناس در پایان اعلام کرد: در این رابطه بنده نیز لایحه دفاعیه خود را درخصوص شکایات موصوفه تنظیم وبه محضر رئیس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت تقدیم کرده ام که هم اکنون درمرحله بازپرسی درحال رسیدگی است.