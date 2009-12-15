تصمیمات تجاوزکارانه درباره آمریکای لاتین در پس خنده های دوستانه اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه" فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا اخیرا با انتقاد شدید از آمریکا روند تنش زدایی احتمالی بین دو کشور را زیر سئوال برد.

کاسترو در مطلبی نوشت که اوباما در پس خنده های دوستانه و چهره آفریقایی – آمریکاییش، تصمیمات ستیزه جویانه ای را بر ضد آمریکای لاتین مخفی کرده است.

در این نوشته که توسط هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه در جریان یک دیدار گروههای تجاری تحت عنوان "گزینه های بولیوی برای آمریکا" در هاوانا خوانده شد همچنین با اشاره به کودتا علیه رئیس جمهوری هندوراس در ژوئن گذشته آمده است : امپریالیسم بار دیگر حملات خود را از سر گرفته است.

کاسترو همچنین در همین راستا شدیدا از قرارداد نظامی میان واشنگتن و کلمبیا که زمینه حضور گسترده نیروهای آمریکایی در هفت پایگاه نظامی در این منطقه را در نظر دارد انتقاد کرد.

رهبر سابق کوبا همچنین هفته گذشته اهدای جایزه صلح نوبل به اوباما را پس از راهبرد جدید وی در افغانستان مبنی بر اعزام سی هزار نیروی دیگر به این کشور، یک اقدام تمسخر آمیز ارزیابی کرد.