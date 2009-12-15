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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

انتقاد یک مقام تشکیلات خودگردان از عملکرد کمیته چهارجانبه خاورمیانه

انتقاد یک مقام تشکیلات خودگردان از عملکرد کمیته چهارجانبه خاورمیانه

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین با انتقاد از کمیته بین المللی چهارجانبه مربوط به روند سازش خاورمیانه، عملکرد این کمیته را در روند سازش پایین تر از حد انتظار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صائب عریقات اظهار داشت نقش کمیته چهارجانبه در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و وادار کردن این رژیم به توقف شهرک سازی پایین تر از حد انتظار بود.

وی خاطرنشان کرد: شورای مرکزی فلسطین نقش کمیته چهارجانبه در پیگیری مذاکرات صلح میان(تشکیلات خودگردان) فلسطین و اسرائیل طی سالهای گذشته را بررسی خواهد کرد.

کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است که سال 2002 برای پیگیری روند سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر قدس تشکیل شد.

این کمیته طی سالهای گذشته با برگزاری نشستهایی تنها به انتقاد از تجاوزات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین بسنده کرده وهیچ اقدام عملی برای متوقف کردن تجاوزگریهای اشغالگران قدس انجام نداده است.

کد مطلب 1001139

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