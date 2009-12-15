ایستگاه های آتش نشانی شیراز در ایام بارندگی آماده باش هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسن دلگشا بعداز ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به تغییرات فصلی و شروع بارندگی های زمستانی، تیمهای تخصصی و خودروهای آتش نشانی و امدادرسانی با تجهیزات زمستانی سازمان از قبیل بکسل، طناب، پمپ های روبین و ... جهت خدمت رسانی به شهروندان در حالت آماده باش کامل به سر می برند.

وی با اعلام اینکه سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز به عنوان نمونه تنها در یکی از روزهای بارانی شهر تعداد 16 عملیات امدادرسانی در خصوص حوادث مربوط به بارندگی انجام داد، اظهار داشت: پاکسازی آبراهه ها و رودخانه ها، پاکسازی کانالهای شهری، رفع شکستگی پلهای معابر عمومی، نصب درپوش و سرپوش چاه های فاضلابها، ترمیم و ... از جمله اقدامات ضروری در ایام بارندگی بوده که سازمان های مرتبط باید پیش از شروع بارندگی جهت مقابله بهتر و سریعتر با حوادث هماهنگی کامل با یکدیگر داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز همچنین بر نقش رسانه ها در آگاهی بخشی ایمنی به شهروندان تاکید و اشاره کرد: بازگشایی مجاری و کانالهای سطحی و پشت بام ها از گرفتگی های مختلف خاصه لاشه و لانه پرندگان، پس مانده های گیاهی و... پاکسازی و تنظیف پشت بام ها و جمع آوری اسباب و تجهیزاتی که امکان سقوط آنها با وزیدن بادهای فصلی زیاد است توسط شهروندان و ایمن سازی و بازسازی تابلوهای نما آویز و تبلیغاتی نیز از جمله مواردی است که شهروندان باید نسبت به آن اقدام نموده و ضریب احتمال بروز حادثه را تا حد امکان کاهش دهند.

دلگشا همچنین ضمن تاکید بر آمادگی و تجهیز کامل تمام ایستگاه های سطح شهر برای جلوگیری از بروز حادثه در ایام بارندگی، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت بروز هرگونه خطر احتمالی از طریق تماس با شماره تلفن 125 با این سازمان ارتباط برقرار کنند.