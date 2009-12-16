نگارش مجموعه "جراحت" ادامه دارد

نعمت‌الله به خبرنگار مهرگفت: "جراحت" درامی اجتماعی و روایتگر وقایع عجیب میان دو خانواده است وقایع عجیبی که میان دو برادر میانسال اتفاق می‌افتد. نگارش این مجموعه مدتی است شروع شده و تاکنون نیمی از آن نوشته شده است.

وی افزود: این مجموعه برای شبکه سوم سیما ساخته می‌شود و با قطعی شدن قراردادها دو ماه آینده کلید می‌خورد. همچنین طرح دیگری در اختیار سیروس مقدم قرار گرفته است که قصه‌ای اجتماعی دارد و پس از پایان نگارش "جراحت" نگارش این طرح را آغاز می‌کنم.

سعید نعمت‌الله نگارش مجموعه "رستگاران"، فیلم سینمایی "حوالی اتوبان"، فیلم‌های تلویزیونی "مهمان حبیب خداست" و "روز بعد از خوشبختی" و ... را در کارنامه دارد.