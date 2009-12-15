زنان خیر کشور سازماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه زعفرانی بهروز ظهر سه شنبه در جمع زنان خیر خراسان رضوی افزود: با شکلگیری کانونهای محلی زنان خیر در استانها، تشکیل کانونهای محلی در محلات مناطق شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور زنان جمعیت هلال احمر کشور گفت: آموزش همگانی زنان، ارائه آموزشهای امداد و نجات و تشکیل تیمهای ویژه زنان از جمله فعالیتهای این کانونهاست.
وی افزود: ترویج فرهنگ نوع دوستی، نهادینه کردن مشارکت فعال و آگاهانه زنان در فعالیتهای امدادی و کسب مهارت از جمله اهداف شکلگیری کانونهای محلی در استانهاست.
مدیرکل امور زنان جمعیت هلالاحمر کشور همچنین از آغاز طرح سازماندهی زنان خیر پس از شکلگیری کانونهای محلی زنان خیر در استانها خبر داد و گفت: زنان خیر در چهار گروه آموزشی، فرهنگی، مشارکتهای مردمی، حمایتی، امداد و نجات سازماندهی میشوند.
زعفرانی گفت: با سازماندهی زنان خیر حداقل 40 نفر در هر کانون فعالیتهای داوطلبانه به صورت متمرکز و هدفمند به منظور بهرهگیری از توانمندیهای آنان شکل خواهد گرفت.
مدیرکل زنان جمعیت هلالاحمر کشور با اشاره به اینکه برای گسترش کانونهای محلی زنان خیر در شهرستانها و دهستانها محدودیتی وجود ندارد، گفت: کلیه زنان علاقمند در زمینههای مالی، فکری و تخصصی میتوانند عضو کانونهای زنان خیر شوند.
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