به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از چهارشنبه 25 آذرماه در سینماهای آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی و فرهنگ به نمایش درمی‌آید. فیلمبرداری این پروژه سینمایی در کرمان، شهرک دفاع مقدس و اصفهان انجام شده و احمد ساعتچیان، رضا مولایی، رزاق رادان و حازم شاهی در آن بازی کرده‌اند. فیلم با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.

عوامل تولید "آن سوی رودخانه" عبارتند از نویسندگان: احمدی مطلق و مهشاد مخبری، فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: آرش برومند، طراح گریم: علیرضا جوادپور، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری و عکاس: ایلیا قربانی. این فیلم در جشنواره‌های مختلف خارجی و داخلی به نمایش درآمده و جوایزی را از آن خود کرده است.