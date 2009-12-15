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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

"آن سوی رودخانه" در چهار سینما اکران می‌شود

"آن سوی رودخانه" در چهار سینما اکران می‌شود

فیلم سینمایی "آن سوی رودخانه" ساخته عباس احمدی مطلق در چهار سینمای تهران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از چهارشنبه 25 آذرماه در سینماهای آزادی، پردیس ملت، پردیس زندگی و فرهنگ به نمایش درمی‌آید. فیلمبرداری این پروژه سینمایی در کرمان، شهرک دفاع مقدس و اصفهان انجام شده و احمد ساعتچیان، رضا مولایی، رزاق رادان و حازم شاهی در آن بازی کرده‌اند. فیلم با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.

عوامل تولید "آن سوی رودخانه" عبارتند از نویسندگان: احمدی مطلق و مهشاد مخبری، فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: آرش برومند، طراح گریم: علیرضا جوادپور، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری و عکاس: ایلیا قربانی. این فیلم در جشنواره‌های مختلف خارجی و داخلی به نمایش درآمده و جوایزی را از آن خود کرده است.

کد مطلب 1001152

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