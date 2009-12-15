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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۴

با مشارکت ایران و ترکیه؛

کارخانه ذوب و تولید آهن در شهرستان نیر احداث می شود

کارخانه ذوب و تولید آهن در شهرستان نیر احداث می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار نیر گفت: با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و بخش خصوصی کشور ترکیه بزودی کارخانه ذوب و تولید آهن در این شهرستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در نیر، ناصر آذری فر بعد از ظهر سه شنبه در جلسه با سرمایه گذاران ایران و ترکیه در محل فرمانداری نیر اظهار داشت: در فاز اول این واحد بزرگ تولیدی پرفیل، نبش و میل گرد تولید خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارخانه ذوب آهن نیر در زمینی به مساحت 20 هکتار راه اندازی خواهد شد، افزود: این کارخانه تحت عنوان شهرک صنعتی ساوالان در دامنه سرسبز سبلان و در اراضی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی استان در روستای اسلام آباد نیر احداث می شود.

فرماندار نیر با اشاره به رغبت و علاقمندی سرمایه گذاران کشورمان و کشور ترکیه برای راه اندازی این کارخانه اضافه کرد: تمام تمهیدات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در این شهرستان فراهم شده است.

وی تخفیف 80 درصدی هزینه تامین زمین در این شهرستان، معافیت مالیاتی و... را از جمله تمهیدات و مساعدتهای لازم برای راه اندازی این واحد عنوان کرد و بیان داشت: شرکتهای برق، گاز، آب و شرکت سرمایه گذاری استان نیز برای تامین نیازهای آتی این کارخانه اعلام آمادگی کرده اند.

در ادامه این جلسه ساری گل بی از سرمایه گذاران ترکیه و خسرو شاهی به عنوان مدیر سرمایه گذاری داخلی نکته نظرات و پیشنهادات خود را برای سرمایه گذاری در این شهرستان یاد آور شدند.

کد مطلب 1001154

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