صدور 1800 گواهی پایان دوره آموزشی صنایع دستی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوره های آموزشی صنایع دستی در استان ایلام در راستای حفظ و صیانت از هنرهای بومی و محلی و نیز جلوگیری از فراموشی این هنرهای ارزشمند صورت می گیرد .

وی افزود: صنایع دستی همیشه در اولویت برنامه های آموزشی این نهاد قرار گرفته است .

این مسئول با اشاره به اینکه کل تعهدات آموزشی حوزه معاونت صنایع دستی استان برابر موافقتنامه های مبادله شده در سال جاری یک هزار و 999 نفر تعیین شده است، خاطرنشان کرد: با تلاش و برنامه ریزی های انجام شده در معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی و نیز استقبال هنرجویان در این مدت اندک هزار و 806 نفر هنرجو در شهرستانهای تابعه و مناطق روستایی استان ایلام موفق به گذراندن دوره های آموزشی صنایع دستی شده اند .

احمدی تصریح کرد: برای کلیه شرکت کنندگان که موفق به گذراندن دوره ها شدند گواهینامه معتبر پایان دوره صادر شده است .