صدور 1800 گواهی پایان دوره آموزشی صنایع دستی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دوره های آموزشی صنایع دستی در استان ایلام در راستای حفظ و صیانت از هنرهای بومی و محلی و نیز جلوگیری از فراموشی این هنرهای ارزشمند صورت می گیرد.
وی افزود: صنایع دستی همیشه در اولویت برنامه های آموزشی این نهاد قرار گرفته است.
این مسئول با اشاره به اینکه کل تعهدات آموزشی حوزه معاونت صنایع دستی استان برابر موافقتنامه های مبادله شده در سال جاری یک هزار و 999 نفر تعیین شده است، خاطرنشان کرد: با تلاش و برنامه ریزی های انجام شده در معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی و نیز استقبال هنرجویان در این مدت اندک هزار و 806 نفر هنرجو در شهرستانهای تابعه و مناطق روستایی استان ایلام موفق به گذراندن دوره های آموزشی صنایع دستی شده اند.
احمدی تصریح کرد: برای کلیه شرکت کنندگان که موفق به گذراندن دوره ها شدند گواهینامه معتبر پایان دوره صادر شده است.
وی یادآور شد: "گلیم نقش برجسته" مهمترین و اصیل ترین صنعت صنایع دستی استان ایلام است.
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