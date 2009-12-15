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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

شبگردی‌های شهریار توکلی و جی تن در نگارخانه ماه مهر

نمایشگاه "شبگردی‌های من و جی تن" از آخرین عکس‌های شهریار توکلی پنجشنبه 26 آذر در نگارخانه ماه مهر برپا می‌شود و تا 28 آذر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 26 قطعه عکس رنگی 90 در 110 سانتیمتری از آخرین آثار توکلی به نمایش درمی‌آید. این هنرمند درباره نمایشگاه خود می‌گوید: اینها عکاسی در شب هستند و حاصل شبگردی‌های من و دوربینم جی تن. این عکس‌ها با موضوع آزاد از پرتره گرفته تا طبیعت و فضای شهری را شامل می‌شوند.

نمایشگاه ماه مهر هشتمین نمایشگاه انفرادی شهریار توکلی در ایران است. آخرین حضور نمایشگاهی این هنرمند ماه پیش در پاریس فوتو بوده است. توکلی متولد 1348 تهران و دارای کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر و استاد دانشگاه است.

کد مطلب 1001160

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