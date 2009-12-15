به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری مدیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با اعلام این خبرگفت: قرار است در مراسم اختتامیه از 5 قصه‌گوی داخلی و 2 قصه‌گوی خارجی همچنین 3 مقاله‌نویس برتر در زمینه موضوع جشنواره تقدیر شود.

وی گفت: کانون پرورش فکری فعالیتهای یکساله خود را به تناسب چهار فصل در چهار بخش آموزش، تحقیق، تطبیق و اجرا برنامه‌ریزی کرده است. از این رو بـــرای برای مربیان کانون در طول سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که یک چهارم وقتشان را صرف آموزشهای جدید می‌کنند، بخش دیگر را به تحقیق پیرامون موضوعی که در آن آموزش دیده‌اند می‌پردازند و بخش مهمی از کارشان را نیز صرف تطبیق آن آموزشها و تحقیقها می‌کنند که این کار از طریق برگزاری جلسات منطقه‌ای کارشناسی و نیز سمینارها و جشنوار‌هایی مانند جشنواره قصه‌گویی صورت می پذیرد.

حیدری ادامه داد: مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این جشنواره‌ها، حاصل آموزشها و تحقیقهای خود را که در طول سال کسب کرده‌اند با یکدیگر شریک می‌شوند و به عبارتی به تبادل تجربه می‌پردازند. به این معنی که روشهای ابتکاری خود را با یکدیگر به مسابقه می‌گذارند و در نهایت بهترینها آماده می‌شوند تا در طول سه ماه تابستان که فرصت اجرا دارند آنها را برای کودکان اجرا کنند.

مدیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ادامه داد: گاهی این فعالیتها در هم آمیخته می‌شود و ممکن است برای مخاطب بزرگسال این ابهام به وجود بیاید که چرا در هر برنامه‌ای بچه‌ها حضور ندارند. در حالی که اوج حضور بچه‌ها و به عبارتی فرصت اجرای مربیان کانون سه ماه تابستان است. به همین خاطر جشنواره‌هایی مانند جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی قرار است با تاکید بر حضور کارشناسان برگزار شود. از این رو هدف این جشنواره حضور قصه‌گویان حرفه‌ای است و حضور داشتن بچه‌ها در این جشنواره و جشنواره‌هایی از این دست چندان ضرورت ندارد.

حیدری افزود: البته با وجود این که این جشنواره برای کارشناسان برگزار شده است ولی باز هم در طول جشنواره 2 برنامه برای حضور کودکان و نوجوانان تدارک گرفته شد که یکی از آنها موسیقی سنتی توام با قصه‌گویی بود که با حضور سودابه سالم برگزار شد و دیگری ویژه برنامه شب یلدا است که با حضور کودکان و نوجوانان در سه‌شنبه24 آذر برگزار شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی را در مطابقت دادن آموخته‌های مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی در عرصه قصه‌گویی موفق ارزیابی کرد و اظهار داشت: شخصاً بر این باورم که قصه‌گویان ایرانی به لحاظ آمیخته بودن فرهنگ ملی و مذهبی‌شان بسیار قوی ظاهر شدند. آن چه که در ایران اتفاق می‌افتد به ویژه بعد از انقلاب، بروز و ظهور آثار تمدنی ملی و دینی توام با یکدیگر است. این مسئله از ویژگیهای مهم کشور عزیزمان محسوب می‌شود. از آن جا که موضوع قصه‌گویی امسال بیشتر به قصه‌های حماسی برمی‌گردد مربیان کانون با الهام از قصه‌های حماسی، شاهنامه فردوسی و دیگر ذخایر معنوی مذهبی مانند حماسه شورانگیز عاشورا و دیگر وقایع دینی توانسته‌اند آثاری را ارایه دهند که می‌تواند در تعلیم و تربیت بسیار موثر باشد.

حیدری در خاتمه گفت: میهمانان خارجی حاضر در جشنواره قصه‌گویی به این مسئله معترف بودند و عقیده داشتند ایران در زمینه سرمایه‌گذاری روی کودکان و نوجوانان پیشقدم است.